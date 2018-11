Jean-Pascal van Ypersele reçoit le prix du leadership du Harvard Club of Belgium

Le Harvard Club of Belgium a décerné lundi au climatologue Jean-Pascal van Ypersele son prix du leadership 2018. Une récompense qui "vise à promouvoir les principes et des valeurs de leadership de l'université de Harvard" et remise chaque année à un "artisan du changement positif en Belgique", selon le Club.

Par ses recherches et travaux sur les changements climatiques, "le professeur van Ypersele a, en effet, joué un rôle majeur dans la vision et la prise de conscience de l'évolution climatique dans le monde", estime le Harvard club of Belgium. Il salue également son souci "de transmettre son savoir aux générations futures et d'attirer leur attention sur les problématiques actuelles".

Se disant honoré, Jean-Pascal van Ypersele estime que "cette reconnaissance confirme l'importance de notre bataille contre le dérèglement climatique et celle de tous les efforts que j'entreprends, avec bien d'autres, pour protéger ce qui vit sur notre planète". "Plus que jamais, le diagnostic est clair: nous devons enclencher le changement rapidement si nous voulons gagner cette course pour la vie."

Le climatologue, ancien vice-président du Giec, a notamment été désigné il y a près de deux ans par l'Onu pour faire partie d'un nouveau comité de 15 experts internationaux chargé de rédiger un rapport sur le développement durable. Celui-ci doit être publié l'an prochain.

Le Harvard club of Belgium rassemble plus de 900 diplômés de l'université américaine vivant et travaillant en Belgique, ou entretenant "des liens étroits avec notre pays".