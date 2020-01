Jean-Pascal Van Ypersele: "Le réchauffement climatique est visible, dans les incendies en Australie notamment"

Jean-Pascal Van Ypersele, climatologue et professeur à l’UCL, ancien vice-président du GIEC, était l’invité du JT de 13h. Paré d’une cravate montrant l’évolution des températures, il ré-alerte encore : nous sommes dans une crise climatique, qu’il faut affronter.

Et pour lui, le citoyen peut, à son niveau, agir. "Ce sont les citoyens du monde entier qui achètent. Alors c’est sûr que les grandes entreprises ont une plus grande responsabilité que les citoyens, peuvent donner des coups de frein plus importants à ce véhicule qui nous emmène vers un mur. Mais les citoyens jouent un rôle très important".

Pour lui, nous sommes à un moment-clé: les effets du réchauffement climatique sont maintenant visibles de tous, avec les incendies en Australie, par exemple.

Il attend également que le futur gouvernement fédéral, et les gouvernements régionaux, se saisissent du problème. "Le gouvernement peut agir de manière importante. La Belgique est aussi un pays important dans l’Union européenne. Si elle pouvait plaider pour une neutralité carbone, plus vite que ce que L’Europe veut faire… L’Autriche vient de le faire, elle vise une neutralité carbone pour 2040. Ce serait un signal pour le monde".