Jean-Pascal van Ypersele : "Il est possible de protéger le climat, l'environnement, la biodiversité, tout en vivant mieux"

Les émissions de CO2 ont aussi donc diminué. "Mais comme le CO2 est un gaz qui s’accumule dans l’atmosphère, ce polluant-là, voir une diminution temporaire pendant un an voire deux, ça ne change pas grand-chose." Et le climatologue de continuer de plaider pour des réductions structurelles à long terme.

Trois semaines de différence, Jean-Pascal van Ypersele, climatologue et professeur à l’UCLouvain et ex-vice-président du GIEC, s’en réjouit. Mais n’est pas dupe pour autant, comme il l’a confié au micro d’Anne-Sophie Bruyndonckx dans Matin Prem1ère : "On peut s’en réjouir un petit peu mais ce serait une illusion de croire que les bonnes nouvelles sont vraiment arrivées. Car c’est très temporaire, c’est dû au covid qui a ralenti l’activité économique dans une grande partie du monde".

Ce n'est pas une bonne nouvelle : en ce 1er août, nous avons atteint le jour du dépassement. En clair, l'humanité a déjà épuisé toutes les ressources naturelles que la Terre génère en une année. Et cette date arrive toujours plus tôt. C'était en décembre il y a près de 50 ans... Nous voici donc le 1er août. Et pire, si le monde entier menait le train de vie des Belges, l'échéance tomberait début avril.

Climat et corona

Le lien entre la pandémie et le réchauffement climatique, le professeur le fait sans ambages. Ainsi, il a écrit une lettre, que l’on peut retrouver notamment sur la plate-forme wallonne du GIEC, dans laquelle on peut par exemple lire "Ce que nous vivons évoque tellement, en accéléré extrême, le genre de bouleversements auxquels les changements climatiques vont nous confronter. Bien sûr, il y a de nombreuses différences entre les deux problèmes, mais elles ne sont pas si grandes que cela. Avec le virus, ce sont "seulement" les humains qui tombent malades. Pour le climat, ce sont les humains ET les écosystèmes qui souffrent, et de plus en plus".

Et Jean-Pascal van Ypersele de continuer à enjoindre autorités et population à poursuivre d’autant plus la lutte contre le réchauffement climatique. La menace est ici sur le moyen et le long terme. Et va rendre plus difficile la vie sur Terre à tous les organismes vivants.

D’autant que le lien est, selon lui, prégnant. "Il y a un lien […] Les choses sont claires, un certain nombre de virus sont présents dans toute une série d’espèces animales qui, quand elles sont dans leur milieu naturel ne posent aucun problème. Mais quand ces animaux sont sortis (avec force) de leur milieu naturel et mis en contact de trop près avec les humains, ces virus peuvent passer de ces animaux aux humains et c’est un risque pour lequel les experts en épidémies attirent l’attention depuis des dizaines d’années". Il conclut son constat : "eux non plus n’ont pas été assez entendus".

Jean-Pascal van Ypersele fait donc le lien entre l’épidémie que nous connaissons et le sort que nous réservons aux animaux.