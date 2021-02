Jean-Michel Saive : "C'est extrêmement important pour tout le monde sportif que les Jeux olympiques aient lieu"

Il n’y a pas eu de Jeux olympiques l’année dernière. Ils avaient été reportés en raison de la pandémie de Covid-19 et de nombreuses incertitudes persistent encore autour de l’organisation des prochains Jeux olympiques de Tokyo. Auront-ils lieu ? Vont-ils être encore reportés ou tout simplement annulés ?

Jean-Michel Saive est le vice-président du Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB), mais c’est aussi l’ancien numéro un mondial de tennis de table, vingt-cinq fois champion de Belgique, ex-lauréat du mérite sportif, ancien sportif de l’année et qui comptabilise sept participations aux Jeux olympiques. La volonté du CIO et du président Thomas Bach est de se battre pour délivrer des Jeux. "Bien sûr des Jeux différents de ceux que l’on a connus […], mais la motivation est là pour qu’il y ait des Jeux cet été à Tokyo", précise Jean-Michel Saive.

Actuellement, que ce soit le gouvernement japonais, la ville de Tokyo, le comité organisateur ou encore le CIO, tous maintiennent qu’ils auront lieu. Mais le journal britannique The Times dit qu’ils n’auront pas lieu et pour un ancien responsable des Jeux olympiques de Londres pense que c’est improbable. Pour le vice-président du COIB ce ne sont pas de bonnes nouvelles, mais il rappelle que le CIO a démenti ces informations en parlant de fake news.

Une bonne moitié des entreprises nippones estiment qu’il faudrait reporter les Jeux olympiques. Que penser de cette perte d’adhésion d’une partie de la population ? "C’est clair que l’on vit une situation un peu particulière un peu partout dans le monde. Alors, tout le monde est un peu stressé… On est dans un climat anxiogène", analyse Jean-Michel Saive. Il pense, par ailleurs, que ce ne serait pas possible de reporter encore une fois : "Ce serait carrément l’annulation". Il rappelle que des compétitions sportives sont organisées en ce moment : cyclisme, golf ou encore du tennis. L’ancien numéro un mondial de tennis de table est aussi conscient que dans le cas des Jeux olympiques il y a plus de compétitions et d’athlètes en même temps, mais il espère que ceux-ci auront lieu.

Pierre Olivier Beckers, membre du CIO et Président du COIB estime que ces Jeux doivent avoir lieu. D’un point de vue économique, 90% des revenus générés par les Jeux olympiques sont redistribués aux fédérations sportives. Cela veut-il dire que pour nos fédérations, l’annulation de ces Jeux serait préoccupante ? Que ce soit pour les fédérations internationales ou les Comités nationaux olympiques, "c’est clair", explique Jean-Michel Saive. "Ce sont des revenus importants. Souvent on a l’impression qu’ils restent au CIO, mais en fait, pas du tout. Il y a 90% qui sont redistribués aux fédérations et Comités nationaux. C’est donc extrêmement important pour tout le monde sportif que les Jeux aient lieu".

Notons, toujours concernant le Japon, que la campagne de vaccination démarre ce mercredi. Il reste cinq mois avant le début des Jeux olympiques et le pays a une population de 126 millions d’habitants. Jean-Michel Saive sans être un spécialiste de la question, rappelle que le Japon est extrêmement bien organisé et il espère que le pays sera prêt dans les temps.

