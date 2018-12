Jean-Marc Nollet pointe un "changement d'attitude de l'AFCN" sur la réouverture de Tihange 3

Tihange 3 redémarra le 7 janvier après neuf mois d'arrêt a annoncé ce lundi l'opérateur Engie Electrabel après que l'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) a validé le redémarrage de la centrale. Deux problèmes avaient provoqué la fermeture de la centrale. D'abord, le béton au sein du bunker de second niveau qui abrite les équipements de secours qui s'effrite et puis, l'armature censée renforcer ce béton n'était n'était pas disposée comme indiqué dans les plans. Ces deux problèmes remettaient en cause la stabilité du bunker censé résister à la chute d'un avion d'un avion de chasse.

Engie Electrabel a donc proposé un plan en deux phases dont la première phase était de réparer le béton actuel, avant d'en couler un nouveau dans un second temps. Et ce plan a donc été accepté par l'AFCN. Si cette décision n'est pas une surprise, la date de redémarrage est une bonne nouvelle pour l'approvisionnement en électricité car on parlait plutôt du mois de mars pour une relance de cette activité nucléaire. Cependant, cette annonce n'élimine pas deux questions importantes : est-on sûr à présent d'éviter un plan de délestage et cette réouverture se fait-elle dans toutes les conditions de sécurité ?

Electrabel rassure la population... mais pas Jean-Marc Nollet (Ecolo)

"Ce feu vert de l'AFCN confirme que tous les travaux nécessaires pour répondre aux exigences de sûreté ont été réalisés", rassure Anne-Sophie Hugé, porte-parole d'Engie Electrabel. Pourtant, il reste des travaux à effectuer. "Effectivement, il y a deux phases et c'est la première phase qui est terminée. La phase suivante aura lieu lors du prochain entretien de la centrale dans 18 mois. On construira alors une nouvelle dalle de toit pour augmenter les marges actuelles même si celles-ci sont déjà suffisantes. Le bâtiment est résistant à tout type d'événement."

Pour Damien Ersnt, professeur à l'Université de Liège et spécialiste des réseaux électriques, il n'y a effectivement pas de danger à craindre. "Les soucis constatés concernaient ce qu'on appelle 'le deuxième niveau', autrement dit le bâtiment qui abrite les systèmes qui se mettent en marche lors d'un incident comme la chute d'un avion ou la perte de source d'eau froide. Il fallait les réparer, mais il faut savoir que d'autres centrales en Belgique n'ont pas de deuxième niveau, il s'agit simplement d'une sécurité en plus. Et en fait, on avait un doute que ce béton résiste en cas de chute à la verticale d'un avion de chasse sur ce bunker de deuxième niveau. Autrement dit, on parlait d'un scénario extrêmement improbable (car il n'y a quasiment plus d'avion de chasse qui vole dans nos airs) pour un bâtiment qui n'entre en marche qu'en cas de problème très sérieux. Il n'y a donc pas à avoir peur."

Pour Jean-Marc Nollet, coprésident d'Ecolo, cette décision n'est rien d'autre qu'un changement d'attitude de la part de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire. "C'est un changement d'attitude par rapport à ce qui avait été convenu pour cette centrale, car il avait été dit que tous les travaux devaient être réalisés avant de relancer le réacteur. C'est aussi un changement d'attitude par rapport à ce qu'on faisait précédemment avec les autres centrales qui ont déjà connu ce genre de problème. On peut donc se demander si l'agence n'a pas cédé aux demandes d'Electrabel et peut-être du gouvernement pour éviter un risque de pénurie, quitte à prendre certains risques en matière de sécurité. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé avoir accès à l'ensemble du dossier. Admettez quand même qu'annoncer ça un soir de réveillon de Noël, c'est particulier."

Un délestage pas tout à fait exclu mais hautement improbable

"On n'a pas de boule de cristal pour exclure totalement un plan de délestage, reconnait Anne-Sophie Hugé concernant la sécurité d'approvisionnement du pays. Mais on a tout fait pour que dès le début du mois de janvier, quatre centrales nucléaires fonctionnent (Tihange 1, Tihange 3, Doel 3 et Doel 4), ce qui correspond à environ 4.000 Megawatts qui contribueront à la sécurité de l'approvisionnement du pays." Cette analyse est confirmée par Damien Ernst qui juge "extrêmement faible" le risque d'un black-out avec 4.000 Megawatts disponibles.