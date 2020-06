Jean-Luc Gala et son laboratoire mobile en Italie pour "cartographier le stade immunitaire et viral d'une population"

Jean-Luc Gala, chef des Cliniques universitaires de Saint-Luc se rend ce mercredi en Italie, dans le Piémont. Objectif ? Une mission humanitaire et technologique à bord de son laboratoire mobile, B-Life. L’idée est de pouvoir établir une cartographie des personnes qui ont développé les anticorps face au coronavirus. Au moment où cette partie de l’Italie procède à son déconfinement c’est une opération qui pourrait permettre d’avoir une vue d’ensemble.

Un laboratoire mobile, qu’est-ce que c’est ?

Jean-Luc Gala avait déjà utilisé son laboratoire mobile en Guinée en 2014-2015 lors de l’épidémie d’Ebola. "Un laboratoire mobile est un laboratoire qui est de taille réduite et qui est rapidement déployable sur le terrain, donc pas nécessairement sous tente, on peut se déployer n’importe où ; dans un hôpital, une école, une administration, sous une hutte ou dans le cas présent sous tente", explique le médecin.

C’est cette facilité de déplacement et d’adaptation au terrain qui font la force de cet outil. "Ce type de laboratoire permet une réponse très rapide et des analyses spécifiques au plus près de l’endroit de la crise et au plus près des besoins en analyses. Pour le cas Ebola, la demande émanait d’un centre de traitement Ebola qui était déployé dans la forêt guinéenne", raconte-t-il.

Mission en Italie : cartographier l’immunité

Jean-Luc Gala s’envole donc ce mercredi en Italie. Mais cette fois sa mission est un peu différente. Le médecin indique, " pour le Piémont, c’est effectivement une tout autre mission, c’est plutôt la cartographie rapide du stade immunitaire et viral d’une population, d’une cohorte de plus de 20.000 personnes touchées par le coronavirus, et de faire cette cartographie précisément au moment du déconfinement".

Objectif donc, pouvoir tester massivement et "rapidement" la population du Piémont et se faire une idée du taux de la population qui a développé les anticorps, au moment où le déconfinement s’amorce, "un excellent moment pour voir ce qu’il est en est", pointe le médecin.

Une méthode bien rodée

"Deux tentes" seront déployées avec ce laboratoire mobile. "La tente laboratoire, qui est la plus grande et où on va faire toutes les analyses, et la tente qu’on appelle commande et contrôle, où se gèrent toutes les informations critiques, entre autres la communication vers les autorités italiennes et vers le monde extérieur. Mais ces deux tentes seront déployées dans un gigantesque hangar afin de pouvoir canaliser le flux de personnes à tester tout en préservant les distances de sécurité, et bien sûr ça nous permet aussi d’assurer la sécurité des équipements pendant la nuit", explique le chargé de mission.

Testing croisés

C’est donc un dispositif important qui va être déployé dans cette région du Piémont. De plus, la phase de testing se veut multiple.

Ce sont en effet plusieurs tests simultanés qui seront réalisés. Ainsi, "nous effectuerons uniquement des analyses biologiques qui nécessitent la collecte d’écouvillons naso-pharyngés, mais nous utiliserons plusieurs écouvillons de types différents. Même chose pour les échantillons de sang, nous prendrons des échantillons sanguins, mais de types différents, c’est-à-dire par exemple des gouttes de sang prélevées au bout du doigt ou les tubes de sang classiques. Et nous testerons également des échantillons de salive", indique Jean-Luc Gala.

Quand l’espace s’en mêle

Cette opération dans le Piémont a été, en partie, financée par l’Agence Spatiale Européenne (ESA). Ce n’est pourtant pas sa mission première, mais un million d’euros ont été mis sur la table. Le fait est, comme le précise Jean-Luc Gala que "la cartographie épidémiologique des cas nécessite également ces technologies spatiales".

De plus, comme le souligne le spécialiste, les liens entre l’Italie et l’ESA sont importants, l’Italie étant l’un des plus gros contributeurs de l’agence européenne. C’est cette synergie qui a rendu possible cette mission estime Jean-Luc Gala qui explique : "comme nous travaillons beaucoup avec nos amis italiens dans plusieurs projets européens, (l’agence) nous a demandé très logiquement de faire encore une fois nos preuves sur le terrain opérationnel plutôt qu’en laboratoire universitaire, et vous imaginez bien que la réponse de toute l’équipe a été : 'oui, évidemment qu’on y va' ".