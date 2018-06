"Je suis prêt à rencontrer un détenu en congé pénitentiaire qui cherche du travail"

Diego Marcos Rodriguez anime la SPRL "à 2 mains" et établit un lien régulier avec l'ASBL "Extra Muros", dont Serge Thiry, un ex-détenu, est l'administrateur-délégué. La décision, ce 7 juin, du Ministre de la Justice Koen Geens, de suspendre, jusqu'à nouvel ordre, les congés pénitentiaires prolongés (une semaine d'incarcération, une semaine de congés pour préparer la réinsertion personnelle et professionnelle), le désole: "une nouvelle fois, il s'agit d'une punition collective. Tout le monde va payer. On est dans le sécuritaire, on resserre les boulons. Ca s'est déjà passé avec l'affaire Dutroux et l'on recommence ici. Ce sont de nouveaux murs qui se construisent".