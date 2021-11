"Je gagne moins qu'au CPAS alors que je travaille 12 heures par jour" : des agriculteurs manifestent contre la réforme de la PAC

Ils sont venus dire leur colère, manifester leur agonie. Devant le Parlement Européen, des dizaines de représentants d'agriculteurs, d'organisations paysannes et d'ONG se pressent, pancartes à la main. Sur l'une d'elles, on peut lire "Une pac aussi creuse qu'une Cop, on n'en veut pas!". Le ton est donné.