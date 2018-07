Jardins: des astuces pour protéger ses plantes de la sécheresse

"Plutôt que d'arroser tous les soirs de façon superficielle ses légumes, mieux vaut les arroser tous les deux ou trois jours, mais avec une quantité d'eau plus importante", conseille Michel Daniaux. "Pour utiliser le moins d'eau possible, visez bien au pied des plantes, et suivez la ligne du semis". L'eau de citerne est préférable à l'eau de distribution, "car celle-ci contient du calcaire. Les concentrations varient d'un endroit à l'autre".

Passionné de jardinage, ancien professeur d'horticulture, Michel Daniaux donne également des conférences au cercle horticole de Mons. Malgré toute cette expérience, lui aussi a des difficultés à composer avec la météo de ce début d'été. Il nous donne quelques trucs et astuces pour arroser intelligemment, et protéger ses plantes.

Pas le choix! IL faut repiquer - © C Legrand

Peut-on semer des graines?

"Oui, mais pas n'importe quoi", précise notre jardinier. "J'ai par exemple du persil, du cerfeuil en graines: cela peut attendre,il fait trop chaud. Mais les graines de laitue Battavia sont par exemple très résistantes à la chaleur, et aux maladies. On peut les semer. Il faut se renseigner sur les plantes qui supportent de fortes températures. Il y en a beaucoup".

Le vent, ami ou ennemi?

Le vent rend les températures plus supportables, mais agit sur les légumes comme sur la peau du jardinier. "C'est un facteur supplémentaire de dessèchement". Michel Daniaux en a la preuve sous les yeux: son potager, bien abrité, se porte beaucoup mieux que celui de ses voisins, à la merci des bourrasques. Planter une haie peut être une solution (mais il faudra un an ou deux de patience), "ou alors avec quelques piquets, un peu de fil, il est possible d'installer une toile, qui laissera passer une partie du vent, tout en protégeant les légumes".

Attention aux conseils "online"

Se renseigner sur internet est très tendance, une foule d'applications existent pour guider les jardiniers débutants. "Je mets en garde ceux qui se renseignent uniquement sur internet. Internet c'est très bien, mais pour moi, il faut déjà quelques connaissances pour faire le tri entre toutes les informations qui circulent. En se lançant uniquement sur base de conseils lus sur internet, on risque d'avoir de gros échecs. Certaines techniques ne sont tout simplement pas réalisables, ou pas applicables à nos climats." Michel Daniaux aimerait voir plus de monde, et plus de jeunes surtout, fréquenter les cercles horticoles, "des lieux d'échange avant tout, entre personnes habitant la même région".