Japon : l’étonnant spectacle offert par des milliers de lucioles en train de danser

Alors que le soleil se couche sur la petite ville montagneuse de Tatsuno (centre du Japon), des milliers de lucioles commencent à briller dans l’obscurité, un spectacle du début de l’été qui attire normalement des dizaines de milliers de visiteurs.

Cette année cependant, la danse des insectes s’est déroulée dans l’intimité : car les organisateurs du festival des lucioles de Tatsuno ont préféré l’annuler pour limiter les risques liés à la pandémie de coronavirus.

Si cette décision a fait de nombreux déçus, elle a offert une inhabituelle atmosphère de sérénité au ballet nocturne de ces insectes s’embrasant et s’éteignant successivement en virevoltant.

Ce spectacle naturel dure seulement une dizaine de jours en juin, et constitue le dernier chapitre de la vie des lucioles. "Sur une année de vie, les lucioles ne brillent que pendant 10 à 15 des derniers jours de leur existence pour laisser derrière elles une descendance", rappelle à l’AFP le maire de Tatsuno, Yasuo Takei.

"Quand on voit le spectacle de cette lumière éphémère, on ne peut qu’être touché et se dire qu’il faut se battre jusqu’au bout. Il y a là peut-être une vision esthétique très japonaise" de la beauté, estime-t-il.