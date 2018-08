Jan Jambon: "les policiers garantissent notre sécurité jour et nuit au risque de leur propre vie"

Le ministre de l'Intérieur Jan Jambon est revenu sur les faits tragiques qui se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche à spa. Un policier a perdu la vie suite à une dispute dans un café.

"Deux policiers sont intervenus", raconte le ministre. "Un des acteurs de ces faits a tiré sur un policier qui est presque décédé sur le coup. Ils sont partis en voiture et les policiers ont mené des recherches. On a déjà pu arrêter un des criminels. Maintenant, l'enquête du parquet continue et dès qu'on aura plus d'informations le parquet va communiquer."

Les faits font évidemment penser aux attaques terroristes perpétrées par Benjamin Herman à Liège qui ont fait trois morts dont deux policières. Jan Jambon n'écarte encore aucune thèse, "mais il est encore trop tôt pour savoir quelles étaient les circonstances mais c'était quelque chose de 'banal', ce qu'on connaît déjà depuis longtemps : des gens qui se disputent dans un café. Mais les conséquences sont les mêmes : un policier qu'on a perdu dans des circonstances terribles".

Le ministre de l'Intérieur adresse un message de soutien et rappelle l'importance de la mission des policiers : "Toutes mes pensées vont vers ses collègues et aussi vers sa famille. De nouveau, on voit que les policiers sont là jour et nuit pour nous défendre, pour garantir notre sécurité au risque de leur propre vie. On doit vraiment respecter ces gens".