Jamais le trou dans la couche d'ozone au dessus du pôle Nord n'a été aussi grand

C'est le plus grand trou dans la couche d'ozone jamais enregistré au-dessus de l'Arctique . Phénomène saisonnier et plutôt habituel au-dessus des régions de l'antarctique, il est observé en raison de la libération de chlorofluorocarbures, plus connus sous le nom de CFC (ce gaz utilisé dans les frigos à l'époque a été interdit en 1987 par le protocole de Montréal en 1987 pour protéger la couche d'ozone). Ces gaz très persistants ont une très longue durée de vie. 30 ans après leur interdiction, ils sont toujours présents.

Trou dans la couche d'ozone et Coronavirus liés?

Rien a voir, apparemment avec l'arrêt forcé, par un certain Coronavirus, des activités humaines et donc avec la baisse de la pollution de l'air mais plutôt des conditions météorologiques tout à fait exceptionnelles. "Il faut savoir que pour que ce que l'on émet comme polluant au sol met environ 6 mois à un an à parvenir dans la stratosphère, à 15 km d'altitude, là où se trouve la couche d'ozone." : nous explique Quentin Errera.

Ce physicien de l'institut d'aéronomie spatiale de Belgique, modélise tous ces phénomènes :"Quand la nuit polaire s'est installé cette fois-ci il y a eu des conditions météos beaucoup plus stable que d'habitude, et un système de cyclone et de dépressions finit par former ce qu'on appelle un vortex polaire, un tourbillon qui isole les masses d'air froides des masses d'air plus tempérées.