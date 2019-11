"J'y étais": dès que le Mur est tombé, ces Belges ont foncé à Berlin pour assister à un moment historique

Alors qu’il pense de plus à plus à retourner à Berlin en cette fin des années 80, la RTBF, où il travaille en tant que technicien pour la radio et la télévision, l’appelle. Quelques heures plus tôt, il a entendu la nouvelle à la radio : le Mur est tombé dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 novembre. La radiotélévision publique lui demande d’accompagner le journaliste Josy Dubié qui doit réaliser sur place un reportage d’ambiance.

L’histoire d’Eric est indissociable de celle du Mur. La mère de ce cinéaste installé aujourd’hui à La Haye, aux Pays-Bas, est de nationalité allemande. Depuis la construction du Mur dans les années soixante, sa famille est coupée en deux. Dans son enfance, le Mur de Berlin était bien plus qu’une simple image dans les journaux ou sur les écrans de télévision. Pour lui qui a mis plus d’une fois les pieds dans Berlin-Est avant la chute du Mur, ces visites avaient des allures de "voyages dans le temps". "Passer à l’est, c’était comme aller dans un paysage qui était 20 ans plus vieux, se souvient Eric Vander Borght. En tant qu’enfant ça m’a marqué de voir Berlin-Est qui était une ville grise et triste qui sentait le charbon."

Sur place, Dominique et Françoise croisent une équipe de la RTBF. Ils montrent alors les quelques morceaux de mur qu’ils ont récolté (une scène à voir dans la vidéo ci-dessous). Trente ans plus tard, Dominique garde un souvenir très précis de ce moment. "C’est vraiment une chose à laquelle je tenais. J’en ai encore la chair de poule. Je voulais que ma fille puisse dire 'J’y étais'. […] Le Mur de Berlin est tombé et j’étais là, j’ai vécu ça avec les Berlinois, J’ai été un 'Berliner' pendant quelques heures. […] Sur le plan de la symbolique, je rapproche ça du 11 septembre. Il y a l’avant et l’après. C’est vraiment deux mondes différents."

Jean-Michel, 18 ans en 1989 : "C’était assez poignant"

L’histoire qui unit Jean-Michel Clajot et le Mur de Berlin, c’est celle d’un voyage éclair en train vers l’Allemagne. Nous sommes une semaine après la chute du Mur. Cet étudiant en photographie entend dire qu’un bus partira de la gare de Namur, un vendredi soir, pour emmener ceux qui le souhaitent faire un city-trip dans une ville désormais ouverte de toutes parts. Problème : aucun bus ne les attend. La gare est à quelques pas de là. Avec deux amis, il grimpe dans le train à 3 heures du matin. C’est parti pour une dizaine d’heures de trajet.

Dans le salon de sa maison bruxelloise, il sourit : "On n’avait rien, on avait juste notre appareil photo, notre carte d’identité et très peu d’argent". Plus le train avance vers l’est de l’Europe, plus il se remplit. Au point que le jeune homme finit par trouver une petite place dans les toilettes. Une fois sur place, la désorganisation continue. Ils trouvent le Mur tant bien que mal et font quelques photos. "On est resté 3 ou 4 heures sur place, puis on a dû prendre le train retour parce qu’on avait école le lundi. C’était vraiment une expérience assez forte, mais on y était, c’est ce qu’on s’est dit après."

Pas le temps de profiter de l’ambiance sur place. Tout juste sont-ils les témoins du "bonheur" qui s’empare des Berlinois, de "cette joie qu’il y avait et ce côté apaisant dans cette promenade le long du Mur. A aucun moment on n’a senti de l’agressivité. C’était assez poignant".

Des morceaux de Mur contre un billet de train

Dans leurs poches, Jean-Michel et ses compagnons de voyage emportent quelques morceaux de Mur récoltés tant bien que mal. Aujourd’hui, il n’en conserve que quelques miettes au fond d’une boîte à souvenirs. Et pour cause : "Les quelques morceaux qu’on a pu ramener quand on est rentré en train, un des deux devait continuer jusqu’à Charleroi mais on n’avait plus d’argent. Avec le contrôleur, on a négocié et on lui a donné des morceaux du Mur pour qu’il puisse continuer sa route jusqu’à Charleroi. Evidemment, c’était un adulte et il a pris des gros morceaux. Donc nous, on se retrouve avec des petits morceaux maintenant. Naïvement, on lui a donné."

Il n’empêche, celui qui a emmené son appareil photo aux quatre coins du monde n’oubliera jamais ce moment. "C’est ma première expérience en tant que photographe, en tout cas en tant qu’étudiant en photographie à l’époque […]. Avec le recul, je regrette un peu du manque de maturité à ce moment-là. J’aurais préféré avoir quelques années en plus pour peut-être mieux cadrer mes photos ou essayer d’exprimer autre chose avec plus d’expérience dans la vie. Ça a été mon départ dans ma vie professionnelle."