" J'espère que toute la population belge pourra être vaccinée " : le directeur Pfizer Belgique-Luxembourg se dit prêt à livrer les premiers vaccins

On le sait, l’Agence européenne des Médicaments a recommandé lundi la mise sur le marché du vaccin Pfizer – BioNtech contre le coronavirus. Une autorisation d’un an, conditionnée à des tests plus rigoureux.

Des essais cliniques ont été réalisés sur le candidat vaccin, produit en partie à Puurs, près d’Anvers. Ils ont porté sur 44.000 personnes et ont montré une efficacité à 95% contre le Covid-19 sur les plus de 16 ans, y compris sur les groupes les plus vulnérables. Mais il n’y a pas encore eu d’essais sur les femmes enceintes, ou sur des moins de 16 ans, ce que demande l’AEM.

"Il y aura des études sur de plus petits groupes, explique Bharati Shivalkar, directrice médicale de Pfizer, par exemple sur plus jeunes, et nous examinerons ces données, les tests porteront sur des jeunes de 12 à 16 ans, nous testerons aussi notre vaccin sur des femmes enceintes et des enfants immunodéprimés".

Il n’est pas encore temps dès lors de vacciner les femmes enceintes. "Nous devons être prudents, dit-elle, parce que nous n’avons pas encore suffisamment de données les concernant, nous ne le recommandons pas, il faut attendre, c’est aussi le cas des femmes qui allaitent".

Nous nous doutions que Pfizer allait avoir le feu vert

Le directeur général de Pfizer Belgique-Luxembourg, Karel Van De Sompel, n’est pas surpris par le feu vert donné par l’AEM, "parce que nos résultats de sécurité et d’efficacité étaient d’une grande qualité, une efficacité à 95%".

Le vaccin sera-t-il efficace contre la nouvelle variante du Covid-19, celle qui règne majoritairement en Grande-Bretagne ? "Nous ne sommes pas vraiment inquiets, affirme Bharati Shivalkar, parce que la réponse des anticorps au vaccin est très large, jusqu’à présent cela semble fonctionner, mais nous devons être attentifs, et nous devrons déterminer si ces anticorps neutralisent également le virus sur les personnes qui ont contracté cette nouvelle mutation du Covid-19".

Et si cela ne marchait pas, Pfizer et BioNTech promettent d’adapter leur vaccin à cette mutation qui préoccupe les scientifiques.

Pfizer poursuivra également la recherche sur les effets secondaires, observés lors des essais cliniques, comme les allergies ou la paralysie de Bell (ndlr : faiblesse soudaine des muscles sur une moitié du visage) .

Quatre personnes ont développé ce symptôme, une dans le groupe placebo et trois parmi ceux à qui on avait administré le vaccin. Cette paralysie a été de courte durée et elle a disparu chez tous les sujets.

10.000 doses livrées en Belgique dès le 26 décembre

En attendant, les premiers vaccins seront chargés dans les camions dans les prochains jours. Ils partiront de l’usine de production de Puurs et arriveront en même temps dans les 27 Etats membres de l’Union européenne, le 26 décembre. La Belgique recevra un premier lot de 10.000 doses, de quoi commencer à vacciner dans les maisons de repos. 5000 personnes pourront recevoir le vaccin, sachant qu’il faut deux doses par personne. Les autres livraisons suivront et Pfizer annonce que le retard annoncé dans la production devrait être rattrapé dès la fin du premier trimestre.

Des transports totalement sécurisés

Pfizer affirme que tout a été mis en œuvre pour assurer la sécurité des transports (Interpol a mis en garde ses pays membres contre la criminalité qui sera inévitablement liée au vaccin, dans ce cas, les vols), la sécurité et la conservation des doses.

Elles seront transportées dans des conteneurs thermiques. Une fois les doses arrivées au point de vaccination, il y aura trois possibilités, précise Karel Van De Zompel : "Soit on les met dans un réfrigérateur à ultra basse température, ce qui permet de les conserver pendant six mois, soit on les garde tels quels et dans ce cas, les doses pourront être conservées pendant 30 jours en changeant régulièrement la glace sèche, soit on les place dans un frigo normal, avec une température de moins 2 à 8 degrés, et alors, on peut les administrer pendant 5 jours".

Le feu vert de l’Agence européenne pour les Médicaments est une grande victoire pour Pfizer, qui a gagné la course. Mais le directeur de Pfizer Belgique n’aime pas cette formule : "Ce n’est pas une course, il s’agit de la lutte contre la pandémie. J’espère que trois ou quatre vaccins seront disponibles sur le marché belge, de telle manière que toute la population belge puisse être vaccinée".

Il reste la méfiance d’une bonne partie de la population envers ce vaccin. Rappelons qu’actuellement, un Belge sur trois hésite à se faire vacciner. La directrice médicale de Pfizer répond aux hésitants vaccinaux qu’elle-même se fera vacciner et leur demande "de réfléchir à deux fois avant de prendre leur décision. Il est important, dit-elle, d’atteindre l’immunité de groupe et de protéger le plus de monde possible, y compris ceux qui n’auront pas accès au vaccin".

L’Union européenne paiera 15, 50 euros la dose de vaccin, soit un peu plus que le prix dévoilé dans un tweet par la secrétaire d’Etat belge au budget Eva De Bleeker. Une précommande de 300 millions de doses a été négociée. La Belgique en aurait 5,1 millions.