J-1 pour les soldes: les magasins se préparent, les clients font du repérage

Ce matin, dans une artère commerçante de Bruxelles, les vendeurs se chargent des derniers préparatifs. Ils sortent tous les modèles en stock et apposent les dernières étiquettes sur les pièces de la collection précédente. Dès demain, les clients pourront bénéficier de soldes jusqu'à -60%.

Gros pourcentages dès le premier jour

Dans ce magasin de lingerie, il aura fallu trois jours pour tout mettre en place. Les pourcentages sont affichés depuis déjà une semaine. Les clients pourront bénéficier de -30 à -50% dès le premier jour.

Dans un magasin de prêt-à-porter masculin de la chaussée d'Ixelles, les clients pourront trouver des pièces jusqu'à -50%. Et dans le magasin de chaussures voisin, la gérante propose même des paires à -60%. Même chose dans un magasin de baskets.

Des stocks très variés d'un magasin à l'autre

Cindy Mancenido, vendeuse dans un magasin de lingerie, s'attend à un "gros rush" dès le premier jour des soldes. "Il faut se dépêcher parce qu'on n'a pas beaucoup de stock", explique-t-elle.

Même constat dans un magasin de vêtements. Olivier, le gérant, n'a qu'un stock très limité : "On a bien vendu pendant la saison donc il ne nous reste plus grand chose, mais on va quand même proposer du -50% dès le premier jour", rassure-t-il.

Dans les magasins de chaussures, par contre, les stocks sont assez grands. Virginie, responsable du magasin : "Il a fait très doux jusqu'à présent. Résultat : les chaussures d'hiver ne se sont pas bien vendues, on en a encore beaucoup !", constate-t-elle.

Les clients font du repérage

Beaucoup de clients croisés ce matin étaient en train de faire du repérage. "Moi, je fais un petit tour et je note tout. Comme ça, je ne me fais pas avoir", explique cette jeune femme. Pour d'autres, il s'agit de repérer de l'électroménager qui doit être remplacé : "Ça coute trop cher si ce n'est pas soldé", précise ce couple. Pour d'autres, les achats ne se font que pendant les soldes. Le reste de l'année, les achats se font en ligne.

Ceci dit, pour certains accros du shopping, la période des soldes n'est plus aussi sacrée qu'avant. "J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de promotions tout au long de l'année", observe une jeune femme. "Il n'y a plus la même attente qu'avant", résume-t-elle.

Que ce soit dans les magasins de prêt-à-porter, de lingerie ou encore de chaussures, tous s'attendent à accueillir beaucoup de clients dès le premier jour de soldes. Pour ces vendeurs, cette période est cruciale, le chiffre d'affaires est le plus important de l'année.