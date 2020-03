IVG: L'heure de la dépénalisation totale?

CQFD [PODCAST] - Avortement: l'heure de la dépénalisation totale ? - 11/03/2020 CQFD - Avortement: l'heure de la dépénalisation totale ? La loi dépénalisant l'avortement doit être votée demain à la Chambre...Une loi déjà votée en Commission de la Chambre et qui prévoit la suppression totale des sanctions pénales en matière d'avortement, une réduction du délai de réflexion de 6 jours à 48 heures et un délai de 18 semaines après la conception, au lieu des 12 actuellement en vigueur. Pour en débattre, deux invitées: Sophie ROHONYI, députée fédérale DéFI et Catherine FONCK, députée fédérale cdH.