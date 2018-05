Italie: il y a 40 ans, Aldo Moro était retrouvé sans vie, dans le coffre d'une voiture

Les "années de plombs", font encore cauchemarder bon nombre de cisalpins. Une période instable, trouble et violente, qui a laissé une trace indélébile dans la société italienne. L'enlèvement et l'assassinat d'Aldo Moro, le chef de la Démocratie chrétienne, en est un des jalons.

Moro fut retrouvé mort dans un coffre d'une automobile (une Renault 4), en plein Rome, le 9 mai 1978. Il avait été kidnappé 55 jours auparavant, par des membres des Brigades rouges. Ces derniers, militants d'extrême-gauche, avaient organisé et mis à exécution son enlèvement dans les rues de la Ville éternelle, tuant son chauffeur et ses gardes du corps. Aldo Moro, plusieurs fois ministre et premier ministre, chef du parti du parti de la Démocratie chrétienne, était un politique très influent. L'homme, originaire des Pouilles, venait de conclure un accord avec les socialistes et les communistes pour stabiliser le pays, alors empêtré dans une succession de crises politiques.

Connu pour être un homme de compromis, les Brigades rouges espéraient, en le retenant prisonnier, pouvoir négocier pour obtenir ce qu'ils voulaient avec partis italiens et même étrangers. Retenu dans une maison sur les hauteurs de Rome, Aldo Moro écrit à tout va. A ses collègues politiques, à sa famille, au président Andreotti, et même au pape Paul VI. Les autorités décident de rester fermes, et de ne pas négocier avec le groupe armé. Dans les chancelleries étrangères, on préfère aussi faire profil bas. En pleine guerre froide, faire des accords avec des communistes ne plait peut-être pas outre mesure... Aldo Moro est seul. Il écrira à ses "amis" chrétiens-démocrates: "Si vous n’intervenez pas, une page terrifiante de l’histoire italienne sera écrite. Mon sang retomberait sur vous, sur le parti, sur le pays…"