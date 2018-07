Irak: HRW exige des enquêtes sur l'usage "effréné" de la torture

Human Right Watch (HRW) fait état d'un usage "effréné" de la torture en Irak contre les personnes détenues pour appartenance au groupe Etat islamique (EI) et exige des enquêtes judiciaires pour parer à ce fléau, dans un rapport publié mardi.

"L'usage de la torture est effréné dans le système judiciaire irakien et les magistrats manquent d'instructions leur permettant de réagir aux allégations de torture", assure Lama Fakih, directrice adjointe pour le Moyen-Orient de cette organisation de défense des droits de l'Homme basée à New York. "Les personnes inculpées ne peuvent pas bénéficier d'un procès équitable tant que les forces de sécurité peuvent user librement de la torture pour obtenir des aveux", ajoute-t-elle.

Dans 22 cas sur 30, les juges ont refusé de prendre en compte les allégations de torture

De source judiciaire, environ 20.000 personnes ont été arrêtées sous l'accusation d'appartenance à l'EI, organisation djihadiste qui a terrorisé l'Irak durant trois ans avant d'être chassée par les forces des sécurité.

Selon HRW, dans 22 des 30 cas qu'elle a examinés à Bagdad, les juges ont refusé de prendre en compte les allégations de torture. S'ils ont parfois ordonné un examen médical et découvert des signes de torture, ils n'ont pas nécessairement ordonné un nouveau procès, ni engagé des poursuites contre les officiers ayant commis ces abus. Pourtant la Constitution irakienne bannit "toutes formes de torture physique et psychologique et tout traitement inhumain".

Le Conseil supérieur de la magistrature doit donner aux juges des directives à suivre quand un inculpé affirme avoir été torturé en détention, préconise l'ONG. En outre, le Parlement doit adopter une loi contre la torture obligeant les juges à ordonner un examen médical de chaque détenu qui dit avoir été torturé, dans les 24 heures suivant l'affirmation du prévenu.