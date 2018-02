Investissements dans le rail: quels sont les futurs projets en Wallonie et à Bruxelles?

Le conseil des ministres vient d'approuver les plans pluriannuels d'investissement 2018-2020 et les plans stratégiques pluriannuels d'investissement 2018-2031 de la SNCB et d'Infrabel. Quelque 5,3 milliards d'euros seront dès lors investis dans les chemins de fer dans les prochaines années.

Dans le cadre du Plan Pluriannuel d’investissement 2017-2020, 4,3 milliards d'euros vont être investis.

Parmi ce montant, 1,3 milliard d'euros va être consacré à la sécurité. On compte par exemple le déploiement du programme de sécurité ETCS ainsi que le programme de modernisation et de concentration des cabines de signalisation.

Le poste "sécurité et ponctualité" représente 2,5 milliards d'euros. Il contient des travaux de maintien et de renouvellement du réseau, l’acquisition de trains de travaux et de trains de mesures. Infrabel va également poursuivre son programme de digitalisation.

Les 500 millions d'euros restants seront consacrés à la construction de nouvelles infrastructures ferroviaires que de nouveaux dispositifs d'accueil des voyageurs.

902,8 millions d'euros pour le RER

Dans le cadre du Plan Stratégique Pluriannuel d’Investissement 2018-2031 (1,362 milliard d'euros), 902,8 millions d'euros sont consacrés au RER. Ce plan a été élaboré en étroite collaboration avec la SNCB pour les projets qui seront réalisés en commun.

Au niveau de la répartition entre régions, 371,2 millions sont investis en Flandre, 68,9 millions en Wallonie et 19,1 à Bruxelles.