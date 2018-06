Introduire les jeux vidéo à l’école, une bonne idée ?

Les jeux vidéo sont souvent craints par les parents et par les enseignants. Très souvent considérés comme violents, abrutissants, ils sont aussi soupçonnés de favoriser des comportements asociaux.

Pourtant, certains pédagogues et psychologues estiment que le jeu vidéo peut aussi avoir sa place comme élément d’apprentissage. Le jeu pourrait même faire sa place à l’école en support de certains cours. Le jeu de construction Minecraft est utilisé par certains professeurs de maths pour introduire aux notions de géométrie. Le jeu Assassin Creed, qui comme son nom l’indique vous place dans la peau d’un assassin à travers l’histoire, peut être utilisé dans les cours d’histoire. Dans ce jeu, la reconstitution historique est poussée très loin.

L’école doit-elle plus s’ouvrir aux jeux vidéo ? L’école doit-elle au contraire rester un espace non envahi par l’industrie vidéoludique ? Comment les parents doivent-ils réagir face à la place de plus en plus importante que prennent les jeux vidéo dans la vie de leurs enfants ?

Bertrand Henne reçoit autour de la table de "Débats Première" ce mercredi 27 juin juin en direct dès 12h30 sur La Première, Bruno Humbeeck, psycho-pédagogue, chercheur à l’Université de Mons, Julien Annart, détaché pédagogique à la Fédération de maison de jeunes et organisation de Jeunesse (FOr'J) et Stéphane Cloâtre, professeur de technologie dans un collège de Fougères (Ille-et-Vilaine).