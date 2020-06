Intimidations de journalistes par la police lors de la manifestation anti-racisme : l'AJP ouvre un dossier de plainte

L’Association des Journalistes professionnels a ouvert un dossier de plainte à propos d’intimidations policières commises lors de la manifestation "Black Lives Matter" ce dimanche à Bruxelles.

C’est le journaliste Jeremy Audouard qui a pointé ces comportements sur Twitter. Il travaillait pour l’Agence France Presse et filmait une arrestation par la police, en marge de la manifestation, lorsque sa carte de presse et ses papiers d’identité lui ont été momentanément confisqués. "J’avais fini ma journée de travail, j’ai entendu dans une rue adjacente à la Chaussée d’Ixelles qu’il y avait de l’agitation. Plusieurs policiers avaient mis un monsieur à terre. Mon réflexe a été de sortir mon téléphone et de filmer, car l’interpellation était assez musclée. C’est là que ce policier s’est avancé vers moi et a commencé à me crier dessus. Ce que je n’ai pas apprécié, c’est qu’il m’a confisqué ma carte de presse et ma carte d’identité, qu’il a disparu dans la nature avec mes papiers, et que j’ai dû demander à des policiers où il était, pour retrouver mes papiers. Il me les a rendus et m’a dit 'Toi, très bientôt, attends-toi à avoir des surprises'. Ce genre de menace n’est jamais agréable… "