Intersexuation : des associations dénoncent les traumatismes physiques et psychologiques

Il faut arrêter toutes ces opérations mutilantes qui sont inutiles

Selon un rapport des Nations Unies, ils sont environ 1,7% de la population mondiale à être nés avec cette spécificité, l’intersexuation. En Belgique, on ignore les chiffres officiels mais il y aurait environ 195.000 personnes intersexes selon les associations. Certains d’entre eux ont été contraints peu après leur naissance à subir de nombreux actes chirurgicaux irréversibles et traumatisants. A ces opérations se sont ajoutés des traitements médicamenteux lourds et onéreux.

Londé Ngosso, cofondateur de l’association "Genres Pluriels", nous livre la réalité des personnes intersexuées : "Il faut laisser grandir les bébés, les enfants, les adolescents et les personnes intersexes comme ils sont. Il faut arrêter toutes ces opérations mutilantes qui sont inutiles. Cela cause des traumatismes graves pour l’enfant. Ces personnes qui ont été victimes de ces procédures médicales ont besoin de médicaments à vie. Pour l’instant en Belgique, il est difficile d’obtenir des réparations et des recours. On demande que pour les victimes de ces mauvais traitements, de cette maltraitance puissent avoir accès à des réparations."

Souvent confondues à tort avec les hermaphrodites, les transsexuels ou les homosexuels, les personnes intersexuées sont nées avec des variations des caractéristiques sexuelles visibles et parfois invisibles à l’œil nu. Au-delà d’un diagnostic visuel, c’est en général à l’adolescence que l’on s’aperçoit de ces caractéristiques internes touchant l’appareil reproductif soit les gonades (ovaires et testicules), voire l’absence d’utérus.

Cécile Brachet, cheffe de clinique et pédiatre endocrinologue à l’hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola, nous précise que le terme médical pour définir l’intersexuation est la variation du développement sexuel : "C’est un groupe très hétérogène de personnes qui ont des affections qui sont variables. Ça peut être un aspect inhabituel des organes génitaux, mais parfois pas. On peut avoir l’aspect habituel mais une panne au niveau des ovaires ou des testicules. On peut remarquer une anomalie au niveau des chromosomes sexuels, par exemple."