Intersexuation : "A quoi mon corps ressemblait quand je suis venue au monde ? Je n’en sais rien"

Au fur et à mesure, continue-t-elle, "je comprenais que l’on me réduisait à un objet sexuel, que c’était cela être femme même dans le monde médical."

C’est à la préadolescence que Carole a réalisé qu’il y avait "un bug" chez elle. "J’étais hors norme. Et quand, à la place d’avoir des règles on commence à avoir de la barbe, il y a un problème", explique-t-elle.

"J’ai probablement été opérée", explique Carole, "je ne sais pas vous dire quand, car mon dossier médical pour mes trois premières années de vie a disparu". Par contre, ce dont Carole se rappelle, c’est d’avoir développé la phobie des blouses blanches dans la petite enfance. "Ma mère devait me serrer dans ses bras pour me rassurer lorsque nous allions à l’hôpital, tellement je hurlais de peur", se souvient-elle.

"A quoi mon corps ressemblait quand je suis venue au monde, je n’en sais rien", explique Carole. "Beaucoup de personnes intersexes ont été photographiées à la naissance. Enfant, je me souviens que l’on m’avait mesuré les bras et que l’on avait dit à ma mère qu’ils étaient trop grands pour une fille."

A 25 ans, Carole décide d’arrêter le traitement hormonal. "J’étais en meilleure santé en l’arrêtant, j’ai pu fonder une famille, vivre ma vie de mère", raconte-t-elle.

Fondamentalement, explique-t-elle, "je ne peux même pas vous dire si je me sens femme, ou homme, ce qui n’est pas le cas pour la majorité des personnes intersexuées. J’ai toujours vécu comme une femme, mais j’ai du mal à me définir en tant que genre."

Les médecins me demandaient si je jouais bien à la poupée

Cependant, plus jeune, "je ne pouvais pas me limiter à ce que l’on attendait de moi", continue-t-elle, "une poitrine, des hanches, de petits bras, et certaines manières dont je devais me comporter selon les attentes du monde médical. Les médecins demandaient si je jouais bien à la poupée… j’entendais ça lors de contrôles médicaux."

En définitive, ajoute Carole, "j'ai entendu beaucoup de choses traumatisantes, j'ai entendu dire que je serais stérile, que je ne serais pas une femme. Certains médecins osaient me dire qu’ils n’étaient jamais satisfaits des résultats."

Elle considère néanmoins avoir eu de la chance. "Je me souviens adolescente avoir été conduite aux urgences alors que je me plaignais de douleurs au ventre à l’école" raconte-t-elle, "on pensait que c’était une crise d’appendicite, lorsque ma mère est arrivée on lui a dit qu’il fallait procéder à une ablation de mes ovaires car je risquais de développer un cancer. J’ai eu de la chance, car ma mère a refusé l’intervention, qui était inutile, cela m’a permis d’avoir des enfants."

Notons qu'il y a exactement 183 ans, le 8 novembre 1838, naissait Herculine Barbin. Herculine Barbin était une personne intersexe. Assigné femme à la naissance, il a reçu un prénom féminin. Une vingtaine d'années plus tard, Herculine a ensuite été réassigné homme après un examen médical et est devenu Abel Barbin.