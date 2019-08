Internet, téléphone, agence de voyage: comment les européens réservent-ils leurs vacances?

Un européen sur deux a utilisé internet pour réserver ses vacances (hôtel ou transport) en 2017, selon les derniers chiffres de l'office de statistique de l'Union européenne (Eurostat). Si les courbes sont globalement stables depuis plusieurs années, certaines évolutions sont à souligner à l'échelle des États membres.

C'est au Luxembourg que le nombre d'internautes à faire appel au web pour ses vacances est le plus élevé, avec 73% d'utilisateurs. Pourtant les chiffres continuent de diminuer dans certains pays, dont la Belgique.

Après une augmentation constante jusqu'à 54% en 2015, les Belges délaissent chaque année leurs claviers davantage. Ils ne sont désormais plus qu'un sur deux à surfer sur le web pour leurs escapades. Dans certains pays comme la Bulgarie, l'écart est encore plus flagrant. De 30% en 2015, ils ne sont plus que 17% à réserver leurs vacances en ligne deux ans plus tard.

Les Bulgares seraient-ils moins "connectés" que les Finlandais ? Les touristes roumains seraient-ils plus fidèles aux agences de voyage que les Norvégiens ? Pas forcément.

Certains Européens voyagent plus que d'autres

Si de telles différences entre les États-membres interpellent, il est important de noter que l'on observe une corrélation entre les statistiques de réservation de vacances en ligne et les chiffres globaux de participation au tourisme en fonction de la population totale de chaque pays. Si certains citoyens ne réservent pas de séjour sur le web, c'est parce qu'ils ne voyagent tout simplement pas.