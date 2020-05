Internet : la panne chez Voo de ce lundi devrait être "bientôt réglée"

Selon plusieurs sources, une panne du réseau Internet de Voo se serait déclarée ce lundi 4 mai vers 11h dans une grande partie de la Wallonie et de la région Bruxelles-Capitale. Cette panne impacterait notamment la région de Bruxelles, Liège, La Louvière, Arlon, Mouscron et Louvain-la-Neuve.

Certains sites semblent plus touchés que d'autres : ainsi, les sites de la suite Microsoft Office (Outlook, Sharepoint) sont épargnés. "Il s'agit d'une panne de DNS (système de noms de domaine, qui permet d'accéder aux adresses IP des sites, ndlr), confirme le porte-parole de Voo, Patrick Blocry. La cause a été identifié, cela devrait être réglé en quelques minutes", affirmait-il vers 11h50.

En cas d'urgence, il est possible de changer soi-même ses DNS. Si vous êtes sous Mac, vous pouvez accéder aux Préférences Système de votre ordinateur, puis dans Réseau, Avancé et DNS. Vous pourrez ici ajouter les DNS que vous souhaitez en cliquant sur le petit + en bas.

Sous Windows, il faut se rentre dans le Centre Réseau et Partage, puis Changer les paramètres de la carte. Faites un clic droit sur votre connexion et allez dans Propriétés. Dans le protocole Internet version 4, vous devez enfin remplir les cases Serveur DNS préféré et Serveur DNS auxiliaire.