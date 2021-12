Intermarché rappelle des glaces vendues depuis juin 2019

La société Délices du Valplessis procède vendredi au rappel des glaces de la marque Adelie, indique le groupe Intermarché dans un communiqué. En cause : une teneur trop élevée en résidus d'oxyde d'éthylène, un produit phytopharmaceutique, dans un additif alimentaire.

Le rappel suit une notification du système d'alerte rapide européen RASFF.

Les glaces de la marque Adélie au rhum raisin d'un litre (date de durabilité minimale au 1 décembre 2021 et numéro de lot 15619), crème vanille 1 litre (DDM au 10 décembre 2021 et numéro de lot 16519) et caramel sel 1 litre (DDM 16 décembre 2021 et numéro de lot 17119) sont retirées de la vente.

Les personnes qui auraient acheté ces produits, vendus par Intermarché entre le 27 juin 2019 et le 30 novembre 2021, sont priées de les ramener en magasin, où un remboursement sera effectué.

Pour plus d'informations, Intermarché est joignable par e-mail à l'adresse itmai_be_recall@mousquetaires.com.