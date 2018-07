Interdiction totale de faire des feux de camp dans la province du Limbourg

La province du Limbourg a annoncé mardi une interdiction totale de faire des feux de camp, a fait savoir le gouverneur provincial par communiqué. En raison de la sécheresse persistante et généralisée, tout le territoire limbourgeois est en code rouge depuis dimanche.

Les pompiers et les gestionnaires d'espaces verts sont en alerte maximale et restent sur le qui-vive afin d'éteindre un éventuel début d'incendie. Ils comptent en outre sur la collaboration des citoyens pour limiter ou prévenir les effets d'un feu en pleine nature. Celui-ci n'a finalement presque jamais de cause naturelle. De plus, un feu de forêt peut se répandre très rapidement et de manière imprévisible en périodes sèches comme celle que la province connaît actuellement.

Certaines activités sont dès lors interdites pour les citoyens, les organisations et les autorités, comme des barbecues, des feux de camp, des torches ou des feux d'artifice. Le jet de mégots de cigarette dans la nature, en bord de routes ou dans d'autres lieux propices aux incendies est également déconseillé.