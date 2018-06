Interdiction des véhicules diesel dans les villes: moins de dioxyde d'azote, mais plus de CO2 ?

Le gouvernement bruxellois l'a annoncé il y a trois jours, il veut bannir les véhicules diesel de la capitale pour 2030. Le but principal est d'améliorer la qualité de l'air que respirent tous les jours les Bruxellois, notamment en diminuant la concentration de dioxyde d'azote (NO2), un gaz cancérogène que les moteurs diesel rejettent bien plus que les moteurs essence.

Récemment, Ecolo-Groen a révélé les résultats d'analyses de l'air effectuées grâce à des capteurs placés durant un mois dans la ville, et ils dénoncent une quantité de dioxyde d'azote bien trop élevée en de nombreux endroits.

Plus de CO2, mais moins de NO2

Philippe Casse, historien de l'automobile et ancien porte-parole du Groupe D’Ieteren Auto, est quelque peu sceptique sur l'impact réel de cette interdiction des véhicules diesel, qui va "amener un certain nombre d'automobilistes à choisir, parfois à bon escient mais souvent à mauvais escient, de passer du diesel à l'essence, ce qui veut dire que la production de CO2 d'un moteur à essence utilisé dans les mêmes circonstances et de même calibre qu'un moteur diesel, dans les mains d'un bon conducteur, va augmenter de 6% à 10%, et dans les mains d'un 'zot', pour parler bruxellois, de quelqu'un qui roule de manière un peu déjantée, ça peut monter jusqu'à 70%. Mais pour les autorités fiscales, c'est très intéressant parce que le passage du diesel à l'essence augmente la perception d'accises de 25% dans le cas d'un bon conducteur et de 70% dans le cas de son exemple contraire."

Juliette Bouchet de Greenpeace porte un tout autre regard sur la situation, rappelant que c'est plus au niveau des des gaz pollutants que des gaz à effets de serre qu'il faut voir un effet bénéfique. "Il y a quelque chose que Monsieur [Casse] ne dit peut-être pas et peut-être qu'il l'ignore, c'est l'impact du diesel au niveau local sur la santé des enfants. Le dioxyde d'azote est très important. Des mesures ont été faites tout autour des écoles à Bruxelles et partout ailleurs en Belgique et l'impact du diesel sur la santé des enfants est très important. Donc, c'est une bonne mesure pour la santé de tout le monde, mais en particulier de nos tout petits, et c'est une très bonne nouvelle aussi pour l'impact environnemental. On s'est accordés autour de l'accord de Paris il y a quelques années déjà, il faut tout faire pour le mettre en œuvre et il y a urgence pour protéger notre environnement et notre santé."

Et de rappeler qu'il y a des alternatives à la voiture pour se déplacer en ville, et de mettre la pression sur les pouvoirs décisionnels afin d'encourager le citoyen à privilégier une mobilité multimodale. "Ce qui est important, c'est d'envisager la mobilité comme un tout. Il faut donc absolument encourager le développement des alternatives. On voit que la ville de Bruxelles est une ville essentiellement orientée vers les déplacements en automobile, donc il faut absolument développer les transports en commun et sécuriser des sites pour qu'on puisse beaucoup plus se déplacer à pied et à vélo."