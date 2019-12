Inter-Environnement Wallonie lance une campagne pour interdire la publicité pour les voitures

"Les publicités pour les voitures, c’est comme les publicités pour la cigarette, il faut les interdire", c’est ce que réclame Inter-Environnement Wallonie, à un mois du salon de l’auto de Bruxelles.

"C’est lié à la nuisance de l’objet. Le salon va nous montrer le vernis et derrière le vernis il y a des chiffres plutôt inquiétants : en matière d’émission de CO2, de pollution, de sécurité routière", explique Alain Geerts d’Inter-Environnement Wallonie.

"On pense qu’il y a un gros problème à faire de la pub pour un objet dont les nuisances sont aussi importantes. Nous ne sommes pas trop catégoriques, dans le sens ou on ne souhaite pas un arrêt total, mais on pense qu’une certaine progressivité est possible. La voiture est un objet qui a encore une utilité, mais le contexte social et l’objet qu’il est devenu et représente au niveau des mentalités ce n’est plus du tout ce que l’on veut."

On voudrait augmenter la liberté de pouvoir se mouvoir avec d’autres objets que l’automobile

L’organisation de défense de l’environnement vise précisément la catégorie des véhicules lourds et des SUV, véhicules qui se vendent le mieux pour l’instant. "Il y aurait l’interdiction de la publicité pour les véhicules qui émettent plus de 95 gr de CO2 par km, ça, c’est une norme euro que les véhicules vont devoir obtenir, et pour ceux qui auraient un poids, une vitesse, une puissance agressive et qui sont donc plus dangereux."

Mais leur objectif n’est pas de restreindre les libertés individuelles. "On veut faire prendre conscience qu’une forme de régulation est importante et on voudrait augmenter la liberté de pouvoir se mouvoir avec d’autres objets que l’automobile. Notamment en ville, on voudrait pouvoir se mouvoir à vélo en toute sécurité. Mais la quantité de voiture fait qu’on n’y arrive pas."

Inter-environnement invite ainsi à boycotter le salon de l’auto. "C’est un événement publicitaire et nous souhaiterions que le succès dont il se vante chaque année puisse enfin diminuer."