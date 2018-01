Intempéries aux Pays-Bas: 3 morts, le pays en code rouge (vidéos)

"De telles rafales de vent sont un danger pour les personnes et la circulation", a-t-il souligné.

Sur son site internet, le KNMI parle de "grosse tempête venue de la côte ouest, avec des rafales de vent très violentes de 110 à 130 km/h, et jusqu'à 140km/h localement".

L'aéroport, un des plus importants hubs aériens d'Europe, a redémarré progressivement vers 12H00.

L'aéroport d'Amsterdam Schiphol a annulé tous les vols jeudi matin, alors que l'Institut météorologique néerlandais (KNMI) a classé une grande partie du pays en code rouge, le plus élevé.

Des conditions météorologiques extrêmes paralysent jeudi les Pays-Bas, où de violentes rafales de vent clouaient les avions au sol, laissant trains et bateaux à quai et provoquant la fermeture de nombreux axes routiers. vers 14h00, le bilan des victimes s'élevait à 3 morts.

La circulation pourrait encore être perturbée demain, prévient la société ferroviaire. Le Thalys 9412 au départ de Essen à 5H20 sera ainsi supprimé et le Thalys 9424 aura, quant à lui, pour origine Essen HBF au lieu de Dortmund HBF.

"La reprise du trafic est conditionnée à la réouverture des lignes classiques et grande vitesse aux Pays-Bas et en Allemagne", déclare le porte-parole de Thalys. "Nous sommes déjà occupés à préparer la journée de demain."

Plus aucun Thalys à destination ou en provenance de l'Allemagne et des Pays-Bas ne roulera encore jeudi en raison des fortes intempéries, indique Thalys. En Belgique, les trains sont limités à Bruxelles-Midi.

Les chemins de fer à l'arrêt

La société de chemin de fer nationale NS a également averti les voyageurs sur son compte Twitter que plus aucun train ne circulait jusqu'à nouvel ordre: "en raison de la forte tempête, le trafic ferroviaire a été interrompu jusqu'à nouvel ordre".

Il est conseillé aux Néerlandais de rester chez eux et de ne pas prendre la route. Plus de 25 camions ont déjà été couchés par les fortes ravales de vent et des cyclistes ont été soufflés de leur bicyclette, selon les médias néerlandais. Des situations que l'on peut voir sur les vidéos ci-dessous.

En ville, des arbres arrachés sont tombés sur les voies de tram, dont le trafic a également été stoppé, tout comme celui des bus à La Haye, notamment.

La ville portuaire de Rotterdam (sud) est pratiquement inaccessible depuis les axes venant du Nord, notamment de La Haye et d'Amsterdam, selon l'organisation nationale pour la circulation VID.