Intempéries : quatre liaisons ferroviaires remises en service en Wallonie

Le trafic ferroviaire a été rétabli lundi sur quatre nouvelles liaisons en Wallonie. Les trains circulent à nouveau entre Liège-Guillemins et Bomal, Gembloux et le Grand-Duché de Luxembourg, Sint-Joris-Weert et Ottignies ainsi qu’entre Ottignies et Wavre, précise la société des chemins de fer sur Twitter.

Certaines lignes endommagées par les violentes intempéries qui se sont abattues mi-juillet sur le sud de la Belgique sont encore inaccessibles. C’est le cas notamment de Gembloux-Ottignies, Anseremme-Dinant et Pepinster-Spa, dont la remise en service est prévue avant la fin du mois d’août.

Infrabel et la SNCB recommandent aux voyageurs de consulter les horaires et perturbations possibles sur leur site web avant tout voyage en train.