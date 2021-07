Intempéries : les bassins de rétention vidés lentement pour garder le niveau du Démer sous contrôle

Dans le bassin du Démer, le niveau des différents cours d'eau était encore élevé, voire très élevé mardi, a indiqué l'Agence flamande de l'environnement (VMM). Les bassins de rétention, pour la plupart remplis, sont vidés avec parcimonie afin d'éviter de nouveaux débordements le long du Démer, en aval de Diest (Brabant flamand).

La pression exercée par l'eau sur les digues reste importante et est donc vérifiée constamment. De nouvelles averses sont en outre annoncées pour le week-end, il faut dès lors vider de manière contrôlée les bassins de rétention pour retrouver de la marge d'accueil pour un nouvel apport en eau.

La semaine passée, il a plu localement jusqu'à 100 mm au-dessus des bassins du Démer, de la Dyle, de la Meuse et de la Nèthe, provoquant une hausse du niveau d'eau. Cette semaine, des inondations se produisent dans le Limbourg et le Brabant flamand.

Dans la vallée du Démer, les plaines inondables du Schulensbroek et du Webbekomsbroek ont été complètement inondées afin de protéger le bâti à Diest, Zichem et Aarschot. D'autres bassins arrivent également à saturation, notamment à Hoeleden, Stevoort et Halen. Le Démer a entre-temps atteint son niveau maximal à hauteur de Webbekom.

À Halen (Limbourg), le niveau de la Fleppe a baissé d'un mètre et celui de la Gète de 50 centimètres. Cette tendance devrait se poursuivre tout au long de la journée. La Herck, qui se jette dans le Démer à Halen, voit aussi son niveau diminuer à Stevoort.

Les niveaux d'eau du Winghe et de la Grote Losting à Rotselaar sont quant à eux repassés sous le niveau d'alerte.