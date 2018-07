Intempéries: le numéro spécial 1722 a été désactivé

Le numéro 1722 destiné aux demandes d'intervention des pompiers pour des causes non urgentes a été désactivé lundi matin, annonce le SPF Intérieur. L'administration avait activé le numéro 1722 dimanche pour permettre de décharger le numéro d'urgence 112 en cas d'intempéries et éviter que des personnes dont la vie est en danger potentiel ne doivent attendre inutilement lorsqu'elles appellent les secours.

L'Institut royal météorologique (IRM) avait lancé un avertissement jaune aux orages pour dimanche après-midi.

Etant donné que les prévisions ne font plus état d'intempéries importantes, le numéro spécial a été désactivé.