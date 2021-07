Intempéries : le déblaiement se poursuit, voici la situation province par province

Le Centre de crise, en ce jour de deuil national, s’est exprimé une nouvelle fois aujourd’hui, après sa communication d’hier après-midi. En rappelant sa compassion et son soutien aux victimes, il rappelle qu’une minute de silence sera observée à 12h01 dans tout le pays.

Il communique également sur l’avancée des opérations de déblaiement des débris, qui se poursuivent ce 20 juillet, tout en dressant le bilan province par province.

Liège

La cellule de crise provinciale envisage les perspectives de solutions structurelles pour la gestion des débris avec les différents partenaires. La province a également mis en place une cellule de solidarité pour relayer les demandes du terrain. La cellule coordonne les dons et les propositions de services des entreprises de construction, de manutention, etc. pour chaque commune.

Hainaut

La situation reste globalement sous contrôle. Une route nationale est actuellement toujours sous eau. Les travaux de déblaiement sont en cours. Les plus gros problèmes se situent à Aiseau-Presles où quatre ménages doivent être relogés et où entre 75 et 100 maisons ont été touchées. Des récoltes de biens seront organisées le 24 et 25 juillet.

Brabant wallon

En général, tout est rentré dans l’ordre. Les habitants peuvent rentrer chez eux. La mission militaire touche à sa fin. Plus de problèmes électriques. Fin de la phase de nettoyage.

Luxembourg

Les travaux de déblaiement sont toujours en cours. Les scouts ont même aidé dans les opérations, mais les dégâts restent importants.

Namur

Il y a à nouveau de l’électricité à Houyet et à Rochefort. L’eau était de nouveau potable à Rochefort hier. Les quatre autres municipalités qui n’avaient pas accès à l’eau potable hier devraient l’avoir à nouveau aujourd’hui. Les résultats d’une analyse de purification sont encore en cours. Il n’y a plus de personnel militaire présent à Namur.

Flandre

Dans le Limbourg, à Halen, une digue s’est rompue et certaines maisons ont dû être protégées. La situation est toujours suivie de près par la Protection Civile et les Pompiers.

Dans le Brabant flamand, entre Diest et Zichem, la digue a été aplatie pour permettre de contrôler l’inondation. Les bassins ne peuvent pas se décharger en raison du niveau d’eau trop élevé.