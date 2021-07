Intempéries : l’Allemagne, fortement touché par les inondations

Quatre personnes ont été tuées et plus d’une cinquantaine sont portées disparues dans de violentes pluies et inondations qui frappent l’ouest de l’Allemagne où six maisons ont été emportées dans une rivière, a indiqué jeudi la police.

"Beaucoup de personnes" disparues se trouvaient sur le toit des maisons qui ont été emportées dans la commune de Schuld, a indiqué un porte-parole de la police de Cologne.

Cette commune se trouve dans la région Rhénanie du nord-Westphalie, la plus peuplée d’Allemagne et la plus touchée par les pluies qui ont fait gonfler les rivières, arraché des arbres, inondé les routes et les maisons.

Une trentaine de personnes portées disparues après l’effondrement de six maisons

Une trentaine de personnes sont portées disparues après l’effondrement de six maisons dans la nuit de mercredi à jeudi dans le land de Rhénanie-Palatinat, dans l’ouest de l’Allemagne, en raison d’inondations et d’intenses précipitations, a rapporté la radio publique régionale SWR.

Les six maisons se trouvaient dans la ville de Schuld, près d’Adenau. Environ 25 autres habitations risquent de s’effondrer.

Le niveau des eaux est également dangereusement élevé dans l’arrondissement d’Eifel-Bitburg-Prüm. À Messerich, deux employés d’une organisation d’aide technique sont piégés, leur vie est en danger, selon SWR.

Dans le land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, deux pompiers ont été tués alors qu’ils luttaient contre les inondations. À Altena, un pompier de 46 ans a été tué en portant secours à un homme, a confirmé un porte-parole de la police. Un autre pompier a lui aussi perdu la vie peu après.