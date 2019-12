Intempéries: fin de la phase de vigilance routière renforcée en Wallonie

La phase de vigilance sur le réseau routier wallon a été levée vendredi en fin de matinée, a indiqué le centre régional de crise du service public de Wallonie.

Cette phase avait été activée jeudi soir en raison des risques de verglas dans les provinces de Liège et de Luxembourg et, dans une moindre mesure, dans celle de Namur. Les conditions de circulation et les prévisions météorologiques étant plus favorables, l'alerte a été levée.

Les conditions de circulation sur le réseau wallon peuvent être consultées sur les sites trafiroutes.wallonie.be ou inforoutes.be