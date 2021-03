Intempéries en Belgique: le pic de la tempête est passé, les dégâts sont légers

Le pic de la tempête est toutefois passé depuis 14h environ, ajoute David Dehenauw. "La valeur de 108 km/h ne sera plus dépassée. Pour le moment, des rafales de 60 à 80 km/h continuent de souffler. Cela restera stable et nous ne prévoyons pas d'augmentation."

La rafale de vent la plus forte a été mesurée par l'Institut Royal Météorologique (IRM) en matinée dans la commune anversoise de Stabroek, avec une vitesse de 108 km/h.

Le vent souffle à une vitesse de 60 à 80 km/h en Belgique jeudi après-midi mais les rafales les plus puissantes sont déjà passées, indique le météorologue David Dehenauw.

Une centaine d'interventions lors du passage de la tempête à Bruxelles

La tempête a nécessité jeudi 118 interventions à Bruxelles, a indiqué en fin de journée le porte-parole des pompiers de Bruxelles Walter Derieuw. Il n'y a heureusement que des dégâts matériels à déplorer.

Le porte-parole a attendu qu'il n'y ait plus d'intervention en attente pour communiquer son bilan définitif. Passé 17h30, il y avait 4 interventions encore en cours et 114 autres qui avaient été clôturées. Ces dernières ont concerné 13 arbres déracinés et 101 objets emportés par les bourrasques de vent.