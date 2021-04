Intempéries : des tonnes de sel déversées sur les routes en raison des chutes de neige

Depuis lundi après-midi, les chutes hivernales sont abondantes partout dans le pays. Les services d’épandage des trois Régions ont fonctionné à plein régime pour éviter les accidents sur routes glissantes. Les services d’hiver de Bruxelles mobilité ont déversé environ 20 tonnes de sel sur les routes de la Région-capitale dans la nuit de mardi à mercredi.

3070 tonnes de sel déversées en Wallonie

En Wallonie, 3070 tonnes de sel et 514 tonnes de saumure ont été déversées sur les routes régionales et les autoroutes ces deux derniers jours. Par ailleurs, 31 accidents ont été constatés entre lundi minuit et mercredi 09h00. "C’est à peu près le double de la normale par un jour de bonnes conditions météorologiques (temps clair et sec)", souligne le porte-parole du Service public de Wallonie. A Pâques 2020, il n’y avait pas eu de gel. L’agence flamande de la mobilité (Agentschap Wegen en Verkeer) précise pour sa part avoir déversé 900 tonnes de sel sur les routes de sa Région la nuit dernière.

