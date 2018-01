Intempéries: 31.221 appels au numéro d'urgence 1722

31.221 appels ont été enregistrés par le numéro d'urgence 1722 le 18 janvier entre minuit et 16h, a annoncé le service public fédéral Intérieur dans un communiqué. Un chiffre exceptionnellement élevé en raison de la tempête. Les pompiers ont constaté un pic entre 9 h et 13 h.

Ce numéro doit permettre aux centres d'urgence 112 de ne pas être surchargés pendant les intempéries, mais aussi que les personnes en danger vital soient prises en charge rapidement.

Selon Erwin Hertens, Directeur 112, c'est une situation particulière. "Nos opérateurs peuvent gérer environ 30 appels par heure, ce qui signifie que si vous devez gérer 30 000 appels en 5 heures, vous auriez besoin de 200 opérateurs pour les gérer simultanément. Les temps d'attente au 1722 sont donc malheureusement élevés. C'est évidemment très ennuyeux pour les gens qui avaient besoin des pompiers, mais tous ceux qui font le calcul comprennent que c'était impossible à éviter. Nos opérateurs derrière le 1722 ont, grâce à leur expérience, également été en mesure d'estimer à plusieurs reprises qu'une situation était réellement urgente. Cela montre que vous ne pouvez pas mettre d’autres personnes qu’eux derrière ces téléphones non plus.

Établir les priorités

Aussi pour les services d'urgence sur le terrain, tels que les pompiers et la Protection civile, qui ont passé toute la journée à aider les gens, à dégager les routes et à couvrir les toits, il a fallu attendre leur intervention dans les régions où la tempête a été la plus difficile, et ce, malgré leurs efforts et leur dévouement.

Pour Bert Brugghemans, de la Zone de Secours d’Anvers, "ce type de tempêtes violentes où les pompiers doivent être à de nombreux endroits en même temps, nous allons d'abord établir les priorités. Nous gardons également une certaine capacité pour les appels vraiment urgents, comme un incendie ou un accident. Cela signifie que quelqu'un doit parfois attendre un peu plus longtemps, mais que nous pouvons gérer les interventions les plus importantes et le total des interventions plus rapidement. "