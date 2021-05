Intelligence artificielle, biotechnologies, data… Le monde de demain sera technologique ou ne sera pas

A cet égard, les économies et institutions les plus robustes devraient prendre le lead alors que les autres pourraient se retrouver loin derrière sans marge de manoeuvre, ce qui pourrait créer d’importantes disparités. Il faudra donc garder en tête le souci de réguler et "sortir des stratégies court-termistes", estime le professeur Tanguy Struye.

"Ça peut aller très vite, pour le moment nous ne sommes nulle part sur l’appréhension de ce que seront les conséquences sociales, environnementales et économiques", détaille Tanguye Struye. Et d’ajouter, "les Etats ont déjà un train de retard".

Parce que oui, quoiqu’il arrive, pointent les experts, le monde demain sera celui des nouvelles technologies, "de la quatrième révolution industrielle". Le changement est à l’œuvre, il est rapide et l’adaptation des sociétés et des gouvernements est inévitable.

Pour cette édition, le futur est loin d’être rose selon ces experts. Crises économique, climatique, perte de repères et crise identitaire et politique, incapacité des pouvoirs publics à répondre aux attentes de la population, c oncurrence internationale géopolitique et nouvelle guerre froide sino-américaine , maladies… Un ensemble de défis titanesques dans un monde qui sera nécessairement ultra-connecté.

C’est l’ intelligence artificielle (IA) qui semble dominer les esprits des experts des services de renseignement américains. L’IA deviendra même "mainstream" tant elle devrait être au cœur de nos vies. On passera d’une intelligence artificielle de niche "conçue pour résoudre des problèmes" à "un système qui, dans le futur, sera capable d’avoir autant ou davantage les capacités de compréhension et d’apprentissage que celles dont disposent des humains". La science-fiction ne serait donc plus très loin. Elle serait même bientôt "courante", "mainstream". Comme pour l’ensemble des avancées, la "balance bénéfices-risques" penchera d’un côté ou de l’autre en fonction de l’usage qui en est fait et de la capacité des individus et des gouvernements à s’adapter.

Ne plus faire la guerre de la même façon. C’est l’intelligence artificielle qui devrait dominer la guerre. Là encore, les Etats capables de se doter des dernières technologies seront les plus avancés. "L’intelligence artificielle, de plus en plus répandue, notamment dans le domaine de la guerre, augmente les risques d’abus massifs et intentionnels ou encore d’escalade involontaire", au cours d’un conflit.

Un marché de l’emploi chamboulé. L’intelligence artificielle et les autres technologies vont permettre la création de nouveaux emplois mais aussi la destruction d’autres. Pour éviter des perturbations trop importantes, "les Etats et les sociétés devront miser sur l’éducation et la réformation de leur force de travail". Selon une étude du Forum économique mondial, en 2025, "l’automatisation aura créé 97 millions de nouveaux emplois et déplacé 85 millions de jobs actuels", pointe le rapport.

"Plus on va donner des informations, plus cela aura un impact sur nos vies", résume Tanguy Struye. Et d’ajouter, "pour le moment cela reste encore assez limité mais plus on aura d’informations et de connaissances, plus les algorithmes vont continuer à nous influencer".

"Les gouvernements autoritaires ont tendance à vouloir exploiter ce nombre grandissant de donner pour surveiller et contrôler leur population". Et cela alors que "la notion actuelle d’anonymat va continuer d’évoluer et que les individus devraient partager de plus en plus d’informations personnelles, ne serait-ce que pour avoir accès aux applications. Le 'tracking' est en train de devenir omniprésent", estiment les experts du renseignement américain.

Les data deviendront reines. C’est l’autre pendant de ce futur monde ultra-connecté que perçoivent, dans leur boule magique, les têtes pensantes du renseignement américain. Dans leur rapport, la place que les données et leur gestion ont, est centrale. Elles seront au cœur des "guerres d’influence" pour leur contrôle. "Les quantités jamais égalées de données disponibles en 2040, fourniront des compétences et des connaissances précieuses, mais les enjeux d’accès à ces données, de confidentialité, de propriété et de contrôle deviendront des enjeux majeurs de concurrence et de conflits", dit le rapport.

De plus, le développement de ce monde ultra-connecté augmentera le pouvoir économique, mais aussi d’influence, des sociétés qui le façonne. "C’est le cas par exemple des GAFAM", pointe Tanguye Struye. "Les grandes entreprises technologiques ont de plus en plus de ressources, d’impact et de pouvoir d’influence qui dépassent même parfois celui des Etats. L’intérêt des Etats […] pourrait être en contradiction avec ceux d’expansion du marché global et de profits de ces entreprises", estiment les experts. La question c’est donc, "est-ce que les GAFAM vont agir de façon autonome ou bien en partenariat ?", pointe Tanguy Struye.

"La course pour le leadership sur les technologies sera intrinsèquement liée au contexte géopolitique et façonné en fonction des rivalités politiques, économiques et sociales, en particulier avec la Chine", considèrent les espions américains.

Pour les experts, "ces technologies jouent un rôle à la fois en générant des risques existentiels tout en étant le moyen de les atténuer". Et c’est là tout le paradoxe.

Face aux multiples perturbations à venir, "le vrai défi c’est comment l’Etat va se réinventer ?" face à ces bouleversements, souligne le professeur Tanguy Struye.

Le risque c’est l’aggravation des tensions sociales, au sein de communautés de plus en plus polarisées et séparées les unes des autres, facilitées par "un contexte où l’information est organisée en silos". Avec des populations qui ont les outils pour "porter leur voix" et de "créer une cacophonie". L’enjeu pour les Etats est aussi de résister à la tentation de contrôle. "Les démocraties sont en plein recul, il y a de plus en plus de régimes autoritaires et une polarisation de plus en plus importante", analyse Tanguy Struye.

Les multiples crises – climatiques, économiques et sociales – vont pousser les individus à remettre en question le fonctionnement des pouvoirs. Il y a "un gap persistant entre ce que les gens réclament et ce que les Etats et les grandes entreprises peuvent fournir".

Les experts du Global Trends 2040 envisagent quatre scénarios pour le futur d’ici les 20 prochaines années. La plupart d’entre eux sont très clairement pessimistes. "L’objectif du rapport n’est pas de fournir des solutions", rappelle Tanguy Struye, "mais d'alerter".

Néanmoins, dans un contexte de grande connectivité mêlée à d’importantes rivalités, ce qui permettrait soit d’éviter le pire est sans conteste une plus grande coopération, face à "un monde contesté".

Retrouver le rapport complet "Global trends 2040".