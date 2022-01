Installer une borne de recharge de véhicule électrique chez soi : comment ça marche ?

L’an dernier et pour la première fois, les ventes de véhicules électrifiés ont dépassé les ventes de voitures diesel. Les ventes de voiture à moteur électrique ou hybride augmentent et cette tendance va se confirmer dans les années à venir. L’idéal lorsqu’on achète ce type de véhicule, c’est d’avoir sa propre borne de recharge à la maison. Mais comment faire et surtout combien ça coûte ?

Deux conditions

Avant toute chose, pour pouvoir installer une borne de recharge, il faut disposer d’un endroit privé où garer son véhicule, que ce soit un parking ou un garage. Ensuite, il faut que depuis cet emplacement, on puisse avoir accès au tableau électrique de votre habitation. Si vous remplissez ces deux conditions, alors vous pouvez installer une borne chez vous.

C’est ensuite au tour des professionnels de prendre le relais. Pour installer une borne, vous avez plusieurs options. Soit faire appel à un électricien, soit à une société spécialisée dans l’installation de bornes, soit vous tourner vers le concessionnaire qui vous vend le véhicule électrifié. Dans cette dernière option, le prix de l’installation est souvent répercuté sur le prix du véhicule. Enfin, certains fournisseurs d’énergie proposent aussi les installations de bornes de recharge.

Une analyse pour une offre sur mesure

Quel que soit l’installateur auquel vous faites appel, il faut ensuite faire une analyse de votre réseau électrique. Nicolas Paris est responsable chez Electric by D’Ieteren (EDI), une société spécialisée dans le domaine : "Il faut vérifier la puissance électrique de votre installation. En gros, c’est la capacité du réseau à pouvoir fournir la vitesse de recharge nécessaire pour charger le véhicule. Selon la disponibilité de la puissance, on va pouvoir charger lentement ou rapidement son véhicule". Cette analyse doit donc se faire avant l’installation d’une borne, elle peut se faire en ligne ou par téléphone, des professionnels peuvent même venir à votre domicile pour la réaliser.

Le coût

Une fois cette étape passée, votre installateur pourra vous faire parvenir une offre en fonction de vos besoins avec un devis. En ce qui concerne les coûts d’une borne de recharge, ils varient en fonction de vos besoins justement.

Un troisième type de borne "intelligente" permet de prendre en compte la production électrique des panneaux photovoltaïques

"La borne de base va coûter environ 1500 euros (TVAC), installation comprise. Ensuite, il y a les bornes dites "intelligentes" qui tournent autour des 2000 euros. Celles-ci s’adressent plutôt aux particuliers qui peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement par leur employeur. Un troisième type de borne "intelligente" permet aussi de prendre en compte la production électrique des panneaux photovoltaïques, comptez environ 2500 euros", explique notre expert. Pour tous ces tarifs, il faut compter le double si on installe une deuxième prise.

Des avantages fiscaux

Si les véhicules électrifiés coûtent encore cher, les autorités tentent de les rendre attractifs au niveau fiscal notamment. Les avantages sont nombreux mais retenez que les particuliers qui installent une borne de recharge domestique entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre 2022, bénéficient d’une réduction d’impôt de 45%.

Cela concerne uniquement les bornes "intelligentes" et vous devez consommer de l’énergie verte pour avoir droit à cette déduction. Ce taux sera dégressif et tombera à 30% en 2023 et à 15% en 2024. Le montant pour lequel une réduction d’impôt peut être accordée et sur lequel elle est calculée est limité à 1500 euros par borne de recharge et par contribuable. En Flandre, les particuliers ont droit à une prime pour l’installation d’une borne.

En ce qui concerne les indépendants et entreprises, la déduction est de 200% depuis le 1er septembre 2021, à condition de laisser cette borne accessible à d’autres utilisateurs (zone semi-publique) comme vos voisins par exemple.

Intervention rapide

En ce qui concerne l’installation proprement dite, il s’agit d’une intervention assez rapide. "Dans les cas les plus faciles cela peut prendre deux petites heures. Dans les plus compliqués, s’il faut creuser une tranchée, comptez une journée mais en moyenne l’intervention se limite à une demi-journée de travail", conclu Nicolas Paris.