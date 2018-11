Insalubre et dangereux, le palais de justice de Namur contraint à une fermeture partielle

" Le palais de justice de Namur n’est pas malade, il est mourant ! " le verdict est confirmé par Vincent Macq, le procureur du roi de Namur, ce matin. Suite à la dernière inspection du bien-être au travail, tous les étages supérieurs du palais seront évacués d’ici samedi. L’injonction est sans appel. La majorité des services de la justice namuroise n'ont plus accès à leurs locaux, y compris le parquet du Procureur du Roi. "Concrètement, cela veut dire que 90 pour cent des activités du parquet seront à l'arrêt dès ce samedi avec des conséquences pour le justiciable et pour la sécurité publique parce que si le parquet ne peut plus fonctionner, il y a toute une série de dossiers répressifs qui ne sont plus suivis." déplore Vincent Macq. L'inspection a donc pris cette décision radicale car elle considère qu'il existe un danger imminent.