Inondations : les pénuries de certains matériaux risquent de faire gonfler la facture de la reconstruction

La question de l’approvisionnement et du prix des matériaux de construction se pose. Giovanni Semerario, gérant d’un magasin de matériaux à Mont-sur-Marchienne nous explique que les prix continuent à augmenter et le réapprovisionnement est de plus en plus compliqué. "Il y a 4 mois, un panneau OSB coûtait, plus ou moins, 10 euros, aujourd’hui on est au-dessus des 30 euros".

Autre exemple avec cette fois-ci les planches de polyuréthane : "on était dans les alentours des 15-16 euros, aujourd’hui on est dans les 20-25 euros l’isolant. Et ça n’arrête pas d’augmenter".

Et même si ce vendeur promet de faire un minimum de marge pour permettre aux sinistrés de retrouver rapidement leurs foyers, la facture de la reconstruction risque d’être très salée.