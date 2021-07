Inondations : les agriculteurs se sentent injustement pointés du doigt, mais eux aussi subissent les conséquences

On entend régulièrement les sinistrés incriminer les agriculteurs. On déplore le manque de prairies pour absorber l’eau, le manque de haies pour retenir les coulées de boues… Mais les fortes pluies n’ont épargné personne. Et les agriculteurs aussi, subissent des conséquences dans leurs cultures.

Avec ces pluies à répétition, la saison agricole est mise à mal. "Pour les cultures, notre problème, c’est qu’on a des champs inabordables. On ne sait pas les traiter à cause de l’humidité. Et donc on perd en qualité", déplore l’agriculteur Cédric Dumont de Chassart.

Les parcelles sont sous eaux, les champs de céréales sont versés, les cultures ne poussent pas et moisissent. Dans ces conditions, le travail des agriculteurs est rendu impossible. "La récolte est ralentie. Parce que d’abord il faut essayer de ramasser ce que l’on a. Et la qualité de ce que l’on ramasse n’est pas si bonne: le grain qui reste sur le sol risque de germer, de pourrir…"

Les agriculteurs pointés du doigt

Haies, murs de ballots, tourbières, fossés, certains agriculteurs rivalisent d’imagination pour éviter que l’eau ne s’accumule. Malgré tout, ils font l’objet de critiques alors qu’ils essaient de mettre en place des solutions.

Quand il tombe 63 litres en 30 minutes, il n’y a rien à faire

"Je coupe mon bloc en plusieurs morceaux, on cultive dans le sens contraire aux pentes, on installe des bandes fleuries pour essayer de ralentir les eaux et de garder les boues" se justifie Manuel Tilmant. "Mais quand il tombe 63 litres en 30 minutes, il n’y a rien à faire. C’est une catastrophe climatique."

Face à de telles quantités d’eau, on ne peut être que désarmé. Certaines communes ont décidé de lancer des initiatives pour lutter contre les inondations. C’est le cas de la commune de Petit-Leez, qui s'est s’associée aux agriculteurs pour planter de nouveaux kilomètres de haie.