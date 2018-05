Inondations: la Wallonie est-elle suffisamment préparée ?

Cette semaine, nous n’avons pas été épargné par les orages. Plusieurs jours de suite, le cocktail fortes chaleurs et orages à frapper. Presque toutes les zones de la Wallonie ont été touchées par des pluies parfois diluviennes. Localement, cela a débouché sur des coulées de boues et des inondations. Ce fut le cas dans le Tournaisis, en région liégeoise avec des coulées de boues à Oreye, ou dans le Brabant wallon à Nivelles et Rebecq. Les dégâts sont locaux et plutôt limités par rapport à ce qu’on a pu connaitre en pareilles circonstances par le passé. Est-ce à dire que la Wallonie parvient à diminuer les risques d’inondations ? Curage de ruisseau, bassin d’orage, zone tampon, barrière de protection dans les champs, promotion des haies, "Débats Première 100% Wallonie" tente le bilan des politiques mises en place depuis quelques années. Ce qui a été fait, ce qu'il reste à faire.

"Débats Première 100% Wallonie" ce vendredi 1er juin dès 12h15 en direct sur les ondes wallonnes de La Première et sur Auvio.