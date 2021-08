Inondations: la Région wallonne lance une plateforme Internet qui centralise les offres et les demandes de relogement

La Région wallonne vient de lancer une nouvelle plateforme pour aider les victimes des inondations à trouver un logement temporaire. L’idée est de mettre en relation les sinistrés et les propriétaires solidaires qui ont des biens disponibles.

Pour un propriétaire qui veut placer une annonce, rien de plus simple. Une formulaire à compléter lui permet d'indiquer le type d’habitation qu’il propose, le délai de mise à disposition, le nombre de chambres, si le bien est meublé, s’il dispose d’un jardin et s’il est accessible aux personnes à mobilité réduite. Il est aussi possible d’ajouter des photos. En quelques minutes, le tour est joué.

Les personnes qui recherchent un logement n’ont plus qu’à fouiller parmi ces offres, au moyen d’un outil de recherche ou d’une carte qui répertorie tous les logements disponibles par commune ou par entité. Et si elles ne trouvent pas, elles peuvent alors elles-mêmes compléter un formulaire pour préciser le type de logement désiré.

Sur le site, on trouve également une série d’informations pratiques et de documents, pour faciliter la vie des propriétaires et des futurs locataires. Une adresse: entraide.logement.wallonie.be.