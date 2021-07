Inondations : la Croix-Rouge lance un appel aux dons pour les sinistrés

Depuis deux jours, de sévères inondations frappent la Belgique provoquant des nombreux dégâts tant humains que matériels. Alors que les sinistrés prennent seulement conscience des dégâts et que le nettoyage a commencé là où l’eau a quitté les rues, de nombreuses initiatives aux dons ont été proposées un peu partout depuis hier.

Des groupes Facebook, des posts sur les réseaux sociaux se sont créés mais pas que, la Croix-Rouge de Belgique et la Rode Kruis unissent leurs forces pour coordonner l’aide d’urgence suite aux inondations et lancent un appel aux dons financiers "TousUnis : solidarité avec les victimes des inondations", à faire en ligne sur le site de l’organisation ou à verser sur le compte bancaire BE70 0000 0000 2525. Les dons serviront à apporter une aide concrète aux personnes touchées par la catastrophe.

Le service logistique central de la Croix-Rouge a d’ailleurs déjà livré plus de 1500 lits de camps et brancards pour équiper les centres d’accueil et plus d’un millier de couvertures.