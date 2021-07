Inondations : l’assureur peut intervenir via le volet assistance pour des mesures de sauvegarde du bâtiment

Interrogé sur La Première, Wauthier Robijns, porte-parole d’Assuralia, explique que le secteur de l’assurance se mobilise afin d’aider les sinistrés des inondations : "On a 45.000 personnes qui travaillent dans ce secteur en Belgique et qui se sentent impliqués. On a rappelé des collègues qui étaient en vacances, on a déplacé des compétences pour gérer les sinistres plutôt que d’avoir d’autres tâches, des personnes sont rentrées de vacances, des courtiers établis dans des zones non sinistrées prêtent secours à ceux situés dans les zones sinistrées. Tout le monde est sur le pont du côté des assurances. C’est un secteur qui se définit par un service, c’est le moment de faire preuve de loyauté et de responsabilité. Et la première chose c’est la prise en charge de personnes qui sont désemparées dans un monde entre la désolation et l’entraide".

"Il y a une quantité de dossiers à traiter et il faut parer au plus pressé et aller au-devant des victimes. Leurs questions sont nombreuses. En matière d’assurances il y a deux grands registres :

Celui de l’ assurance des véhicules est assez simple : l’assurance omnium couvre les dommages causés par l’inondation. Si le véhicule est récupérable, l’assureur intervient pour les réparations. S’il est évident que le véhicule est en 'perte totale', l’indemnisation peut se faire le temps de l’exécution matérielle.

En matière d’assurance incendie, les situations sont plus nombreuses : il y a des locataires, des propriétaires, des copropriétés. Il est essentiel de savoir que l’assurance incendie des particuliers, des petits commerces ou des fermes couvre les calamités naturelles, dont les inondations, en tout cas pour les dommages au bâtiment et à son contenu. Pour ce qui est situé en dehors du bâtiment, comme des abris de jardin par exemple, il peut y avoir des différences d’une compagnie à l’autre. Dans les contrats d’assurance, il y a en outre quasiment toujours un volet assistance, qui intervient pour des mesures de sauvegarde (par exemple pour sécher des locaux qui ont été envahis par l’eau), pour du gardiennage ou des garde-meubles. C’est pour cela qu’il est important pour un locataire d’avertir son propriétaire, et pour tous les assurés d’avertir leur assureur parce qu’il peut intervenir, non seulement en remboursant par après, mais également par une assistance rapide" poursuit Wauthier Robijns.

Y a-t-il des pénalités si on rentre une déclaration tardivement ? "Le secteur a abandonné son formalisme depuis une trentaine d’années, il n’y a pas de sanction à une déclaration qui n’arrive pas dans les tout premiers jours. L’assureur doit accepter une déclaration de sinistre même si elle arrive quinze jours ou trois semaines après les faits".

Est-il indispensable de présenter des photos à son assureur ? "Tout ce qui peut établir le mode de vie d’une personne, décrire ce qu’elle avait chez elle, que ce soit par exemple des inventaires lors d’un partage à l’occasion d’un héritage (à trouver chez un notaire), ou des photos prises lors de fêtes de famille qui montreraient des meubles ou des équipements : tous les éléments de preuve sont bons à prendre. Et il y a un principe de bonne foi qui prévaut dans les relations avec les assureurs et les assurés".

