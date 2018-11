Inondations en Sicile: douze morts, dont 9 personnes d'une même famille

En Sicile, la commune de Casteldaccia est en deuil. Dix personnes, dont neuf membres d'une même famille, ont trouvé la mort dans cette région proche de Palerme, la capitale. Les pluies diluviennes tombées hier soir dans le nord de l'île ont rapidement fait déborder le fleuve proche de l'habitation où deux familles s'étaient réunies pour passer la soirée. La maison a été submergée par les flots. L'eau est arrivée au plafond et les deux familles qui se trouvaient à l'intérieur ont été piégées. Deux autres décès ont été signalés dans la région d'Agrigente (sud-ouest de la Sicile).

Les corps de neuf membres d'une même famille, dont des enfants âgés de 1 an, 3 ans et 15 ans, ont été récupérés dans la maison. Trois autres personnes de la famille ont réussi à échapper à la montée de eaux, selon l'agence italienne Agi. "C'est une tragédie immense" a déclaré le maire de la ville.

Les autorités sont sans nouvelles d'un médecin qui circulait dans les environs de la ville de Corleone et semble avoir dû abandonner sa voiture sur une route en raison des intempéries.

Un gérant de station-service de 44 ans a également trouvé la mort samedi soir dans la commune de Vicari en essayant de rejoindre son lieu de travail où un employé était bloqué, précise Agi. Un passager, non encore retrouvé, se trouvait à bord de la voiture emportée.

29 morts en Italie depuis le début de la semaine

Les fortes pluies et les vents violents qui se sont abattus sur l'Italie ont fait, en Sicile ont fait au moins 29 morts selon le dernier bilan rapporté par les autorités. Le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, a annoncé dimanche sur Twitter qu'il se rendait en Sicile. Il affirme être en contact permanent avec les services qui gèrent la situation dans le nord du pays. Les intempéries de ces derniers jours ont déraciné des millions d'arbres et isolé des villages entiers, notamment dans les régions septentrionales du Trentin et de la Vénétie.