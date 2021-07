Inondations en Belgique : un second corps retrouvé sans vie à Angleur, le bilan provisoire s’alourdit à au moins 27 décès

Le bilan humain provisoire des inondations s’est encore alourdi ce samedi matin. On dénombre au moins 27 personnes décédées et des dizaines de disparues. Un second corps sans vie a été retrouvé à Angleur, a annoncé la police de Liège ce samedi matin.

►►► À lire aussi : Intempéries : les niveaux des cours d’eau en Wallonie s’orientent toujours à la baisse

Dans tout le pays, 120 communes ont été touchées. Sur le terrain, la situation reste très compliquée. Les niveaux des cours d'eau en Wallonie s'orientaient à la baisse ce samedi matin, même si les seuils d'alerte de crue restent atteints à certains endroits, selon le dernier bilan du service public publié vers 9H. Seules la Mehaigne, la Meuse, l'Ourthe et la Basse Lesse se trouvent toujours en alerte de crue. Quant aux opérations de secours, elles se poursuivent.

Le Premier ministre en visite dans les régions touchées par les intempéries

Selon Alexander De Croo, "les inondations pourraient être les plus catastrophiques que notre pays ait jamais connues". Le Premier ministre se rendra en matinée à Rochefort et Pepinster. Il sera accompagné dans un premier temps de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Dans l’après-midi, Alexander De Croo se rendra à Eupen, avec le ministre-président de la Communauté germanophone, Oliver Paasch. Il clôturera ses visites par Maaseik.

Le Premier ministre s’entretiendra avec les habitants sinistrés, les services de secours et les pouvoirs locaux afin de leur apporter un peu de réconfort et de leur assurer le soutien des autorités fédérales, a précisé le cabinet du chef du gouvernement.

►►► À lire aussi : Intempéries : un jour de deuil national décrété ce mardi 20 juillet

Solidarité

La solidarité des Belges s’organise depuis deux jours, on ne compte plus les initiatives sur les réseaux sociaux pour aider ceux qui aujourd’hui n’ont plus rien.

►►► À lire aussi : Inondations en Belgique : la solidarité s’organise un peu partout

La Croix Rouge récolte les dons et a ouvert un numéro de compte pour rassembler les dons financiers à destination des victimes de ces inondations.

En Europe

En Allemagne, le bilan des inondations grimpe à 133 morts, ce qui porte à plus de 150 le nombre de décès en Europe, en comptant au moins 27 victimes en Belgique, selon un bilan provisoire.